Susana Díaz promete seguir trabajando por el empleo en 2017

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha garantizado este viernes que su Gobierno va a seguir trabajando "en favor del empleo" y para que los derechos de todos los trabajadores, que han sido "duramente castigados" en los últimos años, sean restablecidos.

Díaz ha adquirido este compromiso durante su tradicional mensaje de fin de año a los andaluces, en el que ha subrayado que es consciente de que esta comunidad necesita crear "muchos más puestos de trabajo" y que, además, sea un empleo de calidad y que permita "una vida digna", aunque se ha congratulado de que haya 148.000 parados menos en Andalucía que hace un año.

Desde el Parque de Doñana, espacio que hace unos meses se ha aumentado en 14.000 hectáreas para fortalecer su protección, Díaz ha defendido la necesidad de recuperar la "dignidad y seguridad" que han sido "arrebatadas" en el empleo, y ha expresado su preocupación por el paro juvenil.

La jefa del Gobierno andaluz se ha referido también en su mensaje a la sanidad pública para resaltar que se ha "mantenido en pie" pese a los recortes que fueron "impuestos" durante la crisis.

"En Andalucía debemos estar orgullosos de contar con una sanidad puntera en el mundo, que no excluye a nadie, que no escatima en tratamientos que salvan la vida de la gente, que está a la cabeza de los trasplantes y que investiga para abrir puertas a la esperanza de quienes padecen males que hoy aún no tienen cura", ha clamado.

No obstante, ha admitido que la Junta ha podido cometer "errores", pero ha insistido en que su Gobierno ha defendido con "firmeza y convicción" el derecho a la salud de todos los andaluces.

"Y debemos estar muy atentos a quien busca excusas para implantar un modelo con el que hacer negocio que, como hemos visto, siempre acaba en copagos, privatizaciones, cierres de hospitales y despidos a mansalva", ha advertido.

También ha defendido la gestión de la Junta en materia de Educación, pues durante los años de crisis se ha "preservado" la gratuidad de los libros de texto y del transporte escolar, y las becas, al tiempo que se han mantenido las tasas universitarias más bajas de España.

Pese a ello, ha admitido que hay que "profundizar" en la calidad de la enseñanza pública, en la formación y en la consideración del profesorado, para lo que "hay que destinar cada vez más recursos a la educación como estamos haciendo".

En su discurso, la presidenta andaluza ha expresado su satisfacción por que Andalucía tenga "estabilidad institucional" y, en este sentido, ha recordado que esta comunidad ha sido la primera en aprobar sus presupuestos.

"A pesar de las dificultades, hemos cogido velocidad de crucero, sentando las bases para que la salida de la crisis beneficie al conjunto de la sociedad y no sólo a unos pocos", ha aseverado.

En su intervención, ha subrayado que los políticos tienen que anteponer el interés general a cualquier otra consideración e intentar que la sociedad "vaya lo mejor posible" y ello, también, combatiendo la corrupción "venga de donde venga".

Ha señalado que la política tiene también que dar respuesta a las mujeres, que "continúan, en pleno siglo XXI, viviendo una situación de discriminación en todos los órdenes".

Tras recordar que las personas que cuidan a dependientes son mujeres, en su inmensa mayoría, ha criticado que hayan sido quienes en primer lugar fueron expulsadas del sistema de dependencia "arrebatándoles el derecho a cobrar una pensión", y ha apostillado: "Vamos a pelear para que les devuelvan este derecho".

"Soy la primera mujer que preside la Junta de Andalucía, y creo que ningún responsable público puede permanecer impasible ante una situación discriminatoria que afecta a más de la mitad de la población", ha agregado.

En su mensaje, Díaz ha hablado también de la "insoportable" violencia machista, del acoso sexual y la prostitución, y ha apostillado: "Cualquier sociedad avanzada debe comprometerse para acabar con este estado de cosas", al tiempo que ha señalado que nadie puede permanecer "impasible ante el drama de los refugiados".

Por otra parte, ha abogado por fortalecer la unidad y la "armonía" entre todos los españoles, lo que ha considerado "compatible" con la diversidad.

"España tiene futuro", ha asegurado la presidenta andaluza, que ha incidido en la necesidad de garantizar la igualdad de los españoles "vivan donde vivan".

Díaz ha finalizado su mensaje con un recuerdo a los afectados por las últimas lluvias torrenciales en Málaga, en Cádiz, en Huelva o Almería, a los que ha garantizado que todas las administraciones están aunando "esfuerzos" para paliar en todo lo posible los daños causados por las aguas.