La Junta hará obras de climatización en los colegios donde se pasa más calor

Los rigores de este verano anticipado en Andalucía han sido tozudos y han terminado dando la razón a los que desde hace semanas vienen exigiendo medidas para combatir el calor en las aulas. A principios de junio, la todavía consejera de Educación, Adelaida de la Calle, señalaba que el aire acondicionado no era una «solución» a las condiciones climáticas de las aulas. Apenas 20 días después, la Junta ha anunciado que acometerá durante este verano actuaciones en los centros docentes con mayores necesidades de climatización, entre las que incluye la instalación de aire acondicionado, entre otras cosas.

La realidad asfixia a alumnos y profesores, pero también ha dejado en evidencia a la anterior consejera del ramo. Estas medidas, de las que este martes informó Juan Carlos Blanco, portavoz del Gobierno andaluz, tras la reunión del Consejo de Gobierno, se suman al plan de flexibilización horaria establecido por la Junta el lunes, con el que permite a los padres decidir si sus hijos acuden a clase en estos últimos días del curso o si los prefieren recoger a la hora del recreo, dada la excepcional ola de calor que azota a la comunidad autónoma.

Málaga por el momento, o al menos la zona litoral, parece escapar de estas temperaturas extremas. No tanto el interior. La delegada territorial de Educación, Patricia Alba, señala, no obstante, que el lunes mandaron la circular con esta información a todos los centros. «Entendemos que es una medida general que no afecta a priori a nuestra provincia, ya que no sufrimos las mismas temperaturas que en Sevilla, Córdoba o Jaén», explica. «Con 24 grados no se puede adoptar la misma medida que con 47», insiste Alba, que precisó que ayer, a través de la Inspección «no teníamos conocimiento de que ningún centro hubiera adoptado las medidas en la provincia de Málaga», aunque en algunos colegios de Antequera, por ejemplo, donde en los próximos días se alcanzarán máximas de 38 grados, muchas familias hicieron uso ayer de este horario flexible.

En todo caso, el curso continúa hasta el 23 de junio y así lo quiso dejar claro el portavoz del Gobierno andaluz. «El curso acabará cuando tenga que acabar. Lo que ha habido es una medida excepcional para una situación también excepcional de recrudecimiento de las condiciones meteorológicas. Pero el curso sigue y todos los padres de Andalucía tienen que tener claro que el curso sigue en condiciones normales y arrancará en septiembre en condiciones normales», insistió Juan Carlos Blanco.

Durante los meses de verano, Educación llevará a cabo actuaciones en los centros docentes con mayores necesidades de climatización, según el diagnóstico que se está realizando en la red de infraestructuras educativas. La consejera, Sonia Gaya, informó al Consejo de Gobierno de estas medidas para mejorar las condiciones de habitabilidad de los edificios, aumentar su eficiencia energética y asegurar la calidad del ambiente interior durante todo el año. La red está formada actualmente por unos 6.000 inmuebles que integran 4.556 centros docentes en toda Andalucía.

Según la consejera, se adoptarán las soluciones técnicas más adecuadas a cada centro. Entre ellas se encuentra la instalación de aparatos de aire acondicionado, pero también la sustitución de persianas por lamas, la creación de cubiertas aisladas y ventiladas, el refuerzo de los aislamientos o la proliferación de espacios con sombra vegetal. Gaya informó del mismo modo del Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética que se diseñará en colaboración con otras administraciones y entidades locales, así como con la participación de las AMPAS. Este proyecto, para el que se estudian líneas de subvención con la Agencia Andaluza de la Energía y financiación con fondos europeos, pero para el que no se ha anunciado presupuesto alguno, evaluará la situación actual de climatización, certificación energética, mapa de centros con necesidades urgentes, propuestas de actuación y planificación con priorización de medidas.

Asimismo, la Junta elaborará un protocolo para fijar los procedimientos ante situaciones meteorológicas de emergencia y garantizar una respuesta efectiva e inmediata al alumnado, al profesorado, al personal de administración y servicios y a las familias. El documento estará listo para el próximo mes de septiembre. «Se trata de saber cómo actuar para cuando vuelva a pasar e incorporar este protocolo a los planes de actuación de los centros, como pasa ahora en caso de lluvias torrenciales», destacó Alba.

Ayer, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torremolinos y vicepresidenta del PP de Málaga, Margarita del Cid, criticó «la falta de climatización en los centros educativos del municipio, que afecta a más de 5.000 estudiantes».