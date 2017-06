El incendio de Moguer afecta a zonas con valor ecológico

La organización conservacionista SEO/BirdLife ha asegurado hoy que el incendio en el entorno de Doñana ha afectado a zonas de gran valor ecológico protegidas desde su declaración en 1989 como Parque Natural.



En un comunicado, la organización conservacionista, vinculada a este espacio protegido desde su declaración, hace más de 60 años, indica que la "mayor gravedad" que ya se puede constatar es que se han visto afectada las zonas protegidas de El Abalario y el médano del Asperillo.



Estas zonas incluyen lugares como Cuesta Maneli e incluye hábitats de interés comunitario como podrían ser estanques temporales mediterráneos o dunas móviles con vegetación protegida y las áreas abrasadas incluyen densos bosques de pinar de repoblación y matorral mediterráneo.



El médano del Asperillo, además, presenta comunidades vegetales muy características, que incluyen especies como la camarina, el enebro costero y una importante presencia de sabinas.



Desde el punto de vista de aves y animales, las especies potencialmente afectadas son las propias del hábitat forestal de Doñana, o presentes en las amplias zonas de matorral como el alcaraván, el águila culebrera europea, el milano negro, el águila calzada, la alondra totovía y la cogujada montesina, entre otras.



Asunción Ruiz, directora de SEO/BirdLife ha indicado que van a pedir que "se depuren responsabilidades y que se haga justicia ambiental. Vamos a solicitar que se revise y se compruebe cómo se ha llevado a cabo el Protocolo de Actuación de Incendios, y vamos a exigir que se tomen las medidas necesarias para que no se repitan desastres de esta envergadura".



Para SEO/BirdLife, el trabajo desarrollado por el Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infoca), los Agentes de Medio Ambiente de Andalucía y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha sido impecable.



También, desde la ONG se celebra el trabajo llevado a cabo para proteger a los linces de Doñana y comparte la satisfacción de la recuperación de once de los trece ejemplares que se habían liberado y que ya se encuentran a salvo.





Dos focos perimetrados

El camping de Doñana calcinado. Vídeo: Twitter. @JMCARTES

El Seprona investiga las causas

El incendio de Moguer alcanza el Espacio Natural de Doñana. Vídeo: Agencia ATLAS

800 desalojados

Dos de los tres focos del incendio forestal declarado en el término municipal de Moguer (Huelva) en la tarde-noche de este sábado están a esta hora de este lunes perimetrados y los equipos de extinción trabajan para acotar un tercero, según han informado desde el dispositivo del Plan Infoca. Por su parte, el Seprona de la Guardia Civi, ha iniciado una investigación para esclarecer cómo se originó.En la zona se encuentran, junto con 200 efectivos de la UME, así como 15 medios aéreos, entre ellos cuatro aviones de carga en tierra, -dos de ellos procedentes de Castilla La Mancha-, así como unas 14 autobombas, y demás tipo de maquinaria y vehículos se encuentran en la zona intentando sofocar las llamas de este incendio, declarado en la tarde-noche de este sábado en el término municipal de Moguer (Huelva), y que ha llegado al Espacio Natural de Doñana.El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, considera que el estado del incendio esque ayer puesto que los dos focos han podido ser "perimetrados" con maquinaria pesada que ha trabajado toda la noche, según ha confirmado el director de extinción del fuego.Fiscal ha destacado que "afortunadamente" no hay ningún daño personal en este fuego. "El estado del incendio es notablemente mejor del que era ayer, y con toda la prudencia del mundo,", ha manifestado el consejero en declaraciones a la cadena Ser y a Onda Cero recogidas por Europa Press.El consejero ha explicado que el hecho de que estén perimetradas significa que hay una barrera para que cuando el fuego llegue a esa zona, será "suficiente, teóricamente" para que no avance más.El Seprona ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio. En declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado, el ministro de Interior,, ha explicado que hasta el lugar se han desplazado agentes de Andalucía y de Madrid paraInformación, ha señalado, que se dará a conocer en el momento que "se hayan podido contrastar y comprobar de manera fidedigna los datos que se recaben".Zoido ha remarcado que "hoy las caras son otras", después de un día de ayer "complicado, con condiciones climatológicas adversas, mucho viento, mucha temperatura y baja densidad de humedad; hoy es todo lo contrario, las circunstancias son distintas", por elloHa querido agradecer a todos los servidores públicos el trabajo que han realizado en las últimas horas: "Ha sido una noche intensa, porque aunque las condiciones hayan sido favorables los medios han seguido trabajando con intensidad".Con respecto la Unidad Militar de Emergencia (UME), ha resaltado que mantiene en la zona a, entre ellos dos empujadoras, que son "fundamentales" a la hora de evitar la propagación del fuego.Ha resaltado el hecho de que hasta ahora no haya habido ninguna desgracia personal, a pesar de que ayer el viento, en ocasiones, pusiera en peligro a los efectivos que estaban trabajando, tras destacar la labor realizada también en temas de desalojos y la colaboración ciudadana en los cortes de carreteras y la evacuación de la población."El día de hoy podrá ser decisivo si las condiciones no cambian", ha señalado.Por su parte, el partido verde Equo ha pedido hoy a través de un comunicado de su coportavoz en Andalucía, Carmen Molina, que, de confirmarse eltras el incendio "se investiguen en profundidad los hechos y todo el peso de la ley caiga sobre los responsables".En el comunicado, el portavoz federal de Equo y diputado, ha indicado que "ante la situación extrema de riesgo de incendios" de este verano "hay que eliminar cualquier medida que pueda inducir directa o indirectamente a quemar el monte", por lo que su organización reclama "la modificación urgente de la ley de montes".

Un total de 450 personas permanecen este lunes realojadas en instalaciones proporcionadas por el operativo de emergencia. Así, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía en una nota de prensa 150 han pernoctado en el polideportivo de Moguer, 270 en el de Almonte y 30 en instalaciones del Consistorio almonteño en Matalascañas.