La Junta amplía las becas de idiomas para el próximo curso

Andalucía ampliará este año las ayudas al alumnado de las universidades públicas para la obtención de competencias lingüísticas de nivel B1 o superior en una lengua extranjera. De acuerdo con la nueva orden que regula la financiación de estos incentivos, a la que ha dado luz verde este lunes el Consejo de Gobierno, los estudiantes podrán solicitar una segunda beca para seguir incrementando el nivel (B2, C1 o C2) y también para acreditar otro idioma adicional con certificación B1 o superior.

Así lo ha anunciado el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que su departamento, responsable de las ayudas, ha consignado un presupuesto inicial de 2,7 millones de euros para la nueva convocatoria.

Las becas ascienden a un máximo de 300 euros por alumno, lo que equivale a la media de los gastos de matrícula y del curso de formación, y están dirigidas a los estudiantes de las universidades públicas con menor renta familiar o dificultades económicas para "garantizarles la igualdad de acceso a los estudios de idiomas", como ha señalado Ramírez de Arellano.

El consejero ha explicado que la ayuda, que tendrá en 2017 la tercera convocatoria, prevé llegar a unos 6.000 estudiantes, casi el "doble" de los beneficiados hasta la fecha, ya que han accedido a estas becas desde su implantación entre 3.000 y 4.000 alumnos. Ha señalado así que la previsión de la Consejería en años anteriores era mayor a las solicitudes que recibió la convocatoria, de manera que los remanentes del dinero consignado quedaron en manos de las universidades para ir sumándolo a la siguiente edición, a la par que ha garantizado que "hay presupuesto suficiente para toda la demanda que pueda suceder".

También ha indicado que cada alumno podrá optar a dos de las tres ayudas que pone a su disposición el Gobierno andaluz para fomentar las competencias lingüísticas y que el único requisito para acceder a ellas es que hayan sido becarios al menos en un curso de su carrera.

Con estas ayudas, como ha recalcado Ramírez de Arellano, la Junta persigue, de mano de las universidades, "garantizar la igualdad de oportunidades" de los alumnos andaluces en la adquisición de competencias lingüísticas ligadas a los grados y másteres universitarios para que nadie quede fuera de estas ayudas "por razones económicas".

"La Junta apuesta por impulsar, junto a las universidades andaluzas, planes de excelencia y apoyo para reforzar la calidad y reforzar la igualdad de oportunidades", ha apostillado el titular andaluz de Economía y Conocimiento.

Así las cosas, la ampliación que ahora promueve el Gobierno andaluz "permitirá profundizar en el plurilingüismo de la formación universitaria, la internacionalización del alumnado y la mejora de sus posibilidades de acceso al mercado laboral".

De esta forma, los estudiantes podrán solicitar las becas para tres fines distintos: obtener, como hasta ahora, el nivel de primer idioma extranjero; incrementar la competencia a niveles superiores de la misma lengua, y estudiar una segunda de nivel B1 o superior siempre que se tenga ya la capacitación requerida. Las ayudas se conceden una vez superadas las correspondientes pruebas.

Ramírez de Arellano ha recordado que la Junta fue en 2015 la primera administración autonómica que implantó un programa de becas a universitarios para la acreditación de competencias en lenguas extranjeras, un requisito exigido para los títulos de Grado y que fundamentalmente se centra en el nivel B1.

Ha incidido en que la convocatoria de 2016 ya amplió el número de beneficiarios al incluir a todos aquellos que durante algún curso a lo largo de sus estudios universitarios, y no solo durante el anterior a la solicitud, hubieran obtenido una beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, situación en la que se encuentran actualmente unos 60.000 alumnos andaluces de enseñanzas superiores, como ha explicado el consejero. Asimismo, se simplificó el procedimiento al permitir la tramitación directa en el centro donde se cursa el Grado.

Tras indicar que Andalucía es una de las comunidades autónomas que desarrollan en España la directriz europea del 'Plan Bolonia' de dominar un idioma extranjero para la obtención del título universitario, el titular andaluz ha afirmado que la medida "se ha ido implantando progresivamente en distintos países como fórmula para favorecer la internacionalización y la movilidad de los estudiantes".

No obstante, ha agregado que la situación de las familias con menos recursos "provoca que haya casos de alumnos que no pueden culminar su formación por no poder hacer frente a los gastos que supone", situación que el Gobierno andaluz quiere paliar con la ampliación de estas ayudas.