QueNoTeCuentenCuentos, la nueva campaña del PP contra el Impuesto de Sucesiones

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que su partido va a poner en marcha una nueva campaña, en redes sociales y mediante el reparto de publicidad en los hogares andaluces, para reclamar la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones, bajo el lema '#QueNoTeCuentenCuentos'.



Durante su intervención ante la Junta Directiva Autonómica del PP-A, reunida este lunes en Sevilla, el líder de los 'populares' andaluces ha mostrado el díptico de la campaña que se enviará a los hogares andaluces y que con forma de casa emula el cuento de 'Caperucita y el lobo'.



En el interior del citado díptico, se muestra un dibujo en el que aparece Caperucita diciendo "Abuelita, abuelita, qué casa más bonita tienes", mientras que el lobo, situado al otro lado de la casa le contesta "¡Para quedármela yoooo!".



Junto al dibujo se acompaña un texto en el que se recoge que "el PSOE lleva años contándonos cuentos a los andaluces sobre el impuesto de sucesiones: que si lo vamos a reformar, que si lo van a rebajar... pero los andaluces ya estamos hartos de los cuentos del PSOE y sus socios de Ciudadanos".



"Los andaluces no queremos más anuncios de reformas ni rebajas, que siempre esconden trampas y letra pequeña. No queremos seguir pagando más impuestos que el resto de españoles. Que nadie nos arrebate el fruto del esfuerzo de toda una vida de nuestros padres y familias", continúa el texto, que finaliza pidiendo una Andalucía libre de impuestos de sucesiones. "Lo demás sólo son cuentos", se añade.



El presidente del PP-A, que ha defendido que Andalucía no puede seguir "ni un minuto más con este impuesto injusto", ha señalado que los andaluces están "cansados de los juegos y los cuentos de PSOE y Cs" y de su "sobreactuación" en esta materia porque "al final de tanto foto y tantas declaraciones no se avanza nada".



Según ha señalado, ha sido el PP-A el que ha conseguido a través de la movilización social que PSOE y Cs se sienten a la mesa para abordar este asunto. Si bien, ha criticado que Cs no incluyera en el acuerdo de investidura con el PSOE la eliminación del citado impuesto, ni tampoco en los dos acuerdos de presupuestos que ha firmado.



Al hilo de ello, Moreno ha vuelto a reclamar diálogo a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre el Presupuesto de la Junta para 2018 y se ha mostrado dispuesto a apoyar dichas cuentas si incluyen la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones, la rebaja al menos de un punto en el tramo autonómico del IRPF, y el blindaje de las políticas públicas de educación y sanidad.



"Si Susana Díaz está dispuesta a ello mañana por la mañana nos sentamos los dos equipos y empezamos a negociar objetivos comunes", ha indicado el líder del PP andaluz, quien ha advertido que su partido está en disposición de "meter el hombro" y apoyar las cuentas públicas del próximo año "pero sin dar un cheque en blanco".



Junto a ello, Moreno ha denunciado que Andalucía está viviendo un "verdadero colapso" de la sanidad pública porque el Gobierno del PSOE-A "no es capaz de poner solución a los problemas, de sentarse con los profesionales y de dar información real de lo que pasa en el SAS".







Tras acusar al Gobierno andaluz de hacer "sufrir a los andaluces", el presidente del PP-A ha dicho que este verano ha visto en primera persona. "Tenemos a los mejores profesionales pero están saturados y sobrepasados con personas con dolencias complicadas hacinadas en los pasillos", ha relatado.En materia educativa,y también ha denunciado la existencia aún de 'caracolas' y la no ejecución del Plan de Climatización de las aulas. "Solo falta que pongan un abanico adosado a los pupitres", ha ironizado.