Las demandas por despido descienden más de un 10% en el segundo trimestre del año en Andalucía

El número de demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en el segundo trimestre del año en Andalucía fue de 3.497, lo que supone un descenso del 10,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este lunes.

Madrid, con 5.221, el 20,2 por ciento del total nacional, fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Cataluña (4.575) y Andalucía (3.497).

En ese mismo periodo se presentaron 5.039 demandas de reclamaciones de cantidad, lo que supone un 3,2 por ciento más que en el segundo trimestre de 2016. Por Comunidades Autónomas, el mayor número se dio en Madrid, con 6.464, el 20,2 por ciento del total nacional. Le siguen Andalucía (5.039) y Cataluña (3.941).

El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre del año fue de 2.947, lo que supone un descenso del dos por ciento respecto al mismo trimestre de 2016. El 46,7 por ciento de esos lanzamientos, 1.377, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); mientras que otros 1.426 --el 48,3 por ciento-- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 144 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados del impago de alquileres aumentaron un 11,5 por ciento entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los que tienen su origen en ejecuciones hipotecarias cayeron un 11,5 por ciento. Cataluña, con 3.625, el 21,5 del total nacional, fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre objeto del informe, seguida por Andalucía (2.947), la Comunidad Valenciana (2.287) y Madrid (1.791). Estos cuatro territorios suman el 63,2 por ciento de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también Cataluña aparece en primer lugar, con 2.342. Le siguen Andalucía (1.377), Madrid (1.344) y la Comunidad Valenciana (1.132). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.426, seguida por la Comunidad Valenciana (1.121) y Cataluña (1.039).

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no implica que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre del año fue de 4.392, un 4,9 por ciento más que en el mismo periodo de 2016. De ellos, 2.529 terminaron con cumplimiento positivo, lo que supone un incremento interanual del 7,8 por ciento.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2017 fue de 1.864, lo que representa una disminución del 46,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El informe refleja un descenso interanual en todas las Comunidades Autónomas.

Andalucía es el territorio con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, con 1.864, el 24,2 por ciento del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana (1.218), Cataluña (1.090), Madrid (756) y la Región de Murcia (645).

El número de concursos presentados en el segundo trimestre del año,contabilizando tanto los registrados en los Juzgados de lo Mercantil como los de personas físicas presentados en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, fue de 243, de los que 56 correspondieron a personas naturales no empresarios. El dato supone un incremento del 4,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2016. Los concursos presentados en los Juzgados de lo Mercantil disminuyeron un 3,1 por ciento, al pasar de 193 a 187.

Cataluña es la Comunidad Autónoma con más concursos presentados por personas físicas. Los 218 registrados en el segundo trimestre del año representan el 37,6 por ciento del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana (86), Madrid (75) y Andalucía (56).

También fue en Cataluña donde se registraron más concursos en los Juzgados de lo Mercantil: 285, lo que supone el 20,1 por ciento del total nacional. Le siguieron Madrid (266), la Comunidad Valenciana (198) y Andalucía (187).

En el segundo trimestre del año se presentaron en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción un total de 25.577 procedimientos monitorios, lo que supone una disminución del 21 por ciento respecto al mismo periodo de 2016. Salvo en Cataluña, donde se observa un incremento del 6,3 por ciento en este tipo de procedimientos, en el resto de las Comunidades Autónomas se han producido importantes disminuciones.

Los procedimientos monitorios sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.