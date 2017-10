Joaquín Ramírez participará en la comisión del Senado para aplicar el artículo 155

El senador malagueño del PP Joaquín Ramírez, portavoz Comisión Constitucional, será uno de los cuatro andaluces que forman parte de la Comisión del Senado para debatir la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que comienza a trabajar el martes. Junto a Ramírez estarán el vicesecretario general de Política Regional y Local del PP, Javier Arenas; la secretaria general del PP-A, Loles López; y el secretario de Educación y Universidad del PSOE-A, Francisco Menacho.

Los grupos parlamentarios han cumplido este lunes con el requisito de registrar a los 27 senadores que formarán la citada comisión. Todos ellos son miembros de la Comisión General de Comunidades Autónomas o de la Constitucional, puesto que el Senado ha decidido crear para este asunto una comisión nueva formada por vocales de estas dos. Tendrá 27 componentes: 15 del PP, 6 del PSOE, dos de Unidos Podemos y uno, respectivamente, de ERC, el PNV, PDeCAT y Grupo Mixto. Y tendrá el mismo funcionamiento de una comisión ordinaria.

Por el PP, los 15 representantes serán el presidente del Senado, Pío García-Escudero, a quien su partido presentará además para que presida la comisión, y el vicepresidente primero, Pedro Sanz, ex presidente además de La Rioja; junto a ellos estarán el portavoz del Grupo, José Manuel Barreiro, y Javier Arenas, Tomás Burgos y Rosa Vindel (miembros de la dirección del Grupo), Alberto Fabra (ex presidente de al Generlitat Valenciana), Xavier García Albiol (líder del PP catalán y diputado en el Parlament).

También estarán Juan José Imbroda (presidente de Melilla y de la Comisión General de Comunidades Autónomas), Jesús Labrador (vicepresidente de la Comisión Constitucional), Juan José Lucas (ex presidente de Castilla y León, exministro y presidente de la Comisión Constitucional), Luisa Fernanda Rudi (ex presidenta de Aragón), y Clara Isabel San Damián (portavoz Comisión General).

Por el PSOE, encabezará la delegación de seis miembros el portavoz en el Senado, Ander Gil, junto al resto de la dirección del grupo, Luisa Carcedo, Francisco Menacho y Begoña Nasarre, así como por Óscar López (ex secretario de Organización del PSOE y miembro de la Comisión General) y el senador vasco Tontxu Rodríguez (portavoz de Justicia y viceportavoz en la Constitucional). El PSOE no ha incluido a ninguno de los ex presidentes autonómicos con escaño en el Senado, tampoco José Montilla.

En cuanto a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, los dos representantes de la formación 'morada' serán los senadores Òscar Guardingo (portavoz en la Comisión de CCAA) y Miren Gorrotxategi (portavoz en la constitucional).

Completan la lista el portavoz adjunto de ERC y portavoz en la Comisión General, Miquel Àngel Estradé; el portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz; el del PDeCAT, Josep Lluís Cleries; y por el Grupo Mixto, el senador de UPN, Pachi Yanguas.