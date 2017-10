La Junta pedirá que no haya ningún "secreto oficial" en torno a la muerte de Caparrós

La Junta de Andalucía hará un nuevo requerimiento a la Mesa del Congreso de los Diputados para que "no haya un solo secreto oficial" en torno a la muerte de Manuel José García Caparrós, después de que las explicaciones que se han dado hasta ahora se consideren "incompletas y parciales", según el Gobierno andaluz, que "no entiende por qué no pueden tener acceso a toda la documentación".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en Sevilla el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, tras la reunión de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, con las hermanas de Manuel José García Caparrós y el abogado de la familia Luis Ocaña, un encuentro que ha calificado de "cordial y distendido".

Blanco ha explicado que este viernes se recibió la comunicación de la información que se ha podido hacer pública, después de que el Consejo de Gobierno aprobase el pasado mes de agosto solicitar al Congreso que se hicieran públicos todos los datos de la 'Comisión de Encuesta de los Sucesos de Málaga y La Laguna de Diciembre de 1977', en la que se investigó la muerte de Manuel José García Caparrós, ocurrida durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

Pero, afirma, "es una información con tachaduras y parcial, que no permite una visión completa de lo ocurrido, o al menos, de la información que se tiene de lo que ocurrió". Por tanto, "queremos reclamar de nuevo explicaciones claras" y "pedimos al Congreso que dé toda la información posible en un ejercicio de transparencia y de justicia, para que todo los andaluces y el resto de españoles, pero sobre todo su familia, sepa exactamente qué ocurrió".

"La Junta entiende que las explicaciones que se han dado hasta ahora son incompletas, parciales, y no entiende por qué no se puede tener acceso a toda la documentación", insiste, al tiempo que apunta que 40 años "es un tiempo más que suficiente para que podamos abordar con toda la franqueza y transparencia este hecho", porque "aún hoy día no sabemos con todo detalle qué es lo que ocurrió y quién tiene la responsabilidad".