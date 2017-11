La Junta vuelve a pedir al Gobierno que armonice el impuesto de sucesiones

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha vuelto a pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que armonice el impuesto de sucesiones y donaciones en el conjunto del país para que no haya diferencia entre unos territorios y otros y ha pedido al PP-A que reconozca públicamente que "no quiere que los millonarios" paguen por este impuesto en Andalucía; mientras que el parlamentario 'popular' José Antonio Miranda ha alertado de que la "estrategia electoralista" de la Junta en torno a la reforma del impuesto está generando "información confusa" que podría ser contraproducente para los contribuyentes.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, que se celebra este lunes tras posponerse el pasado 11 de octubre por la modificación del calendario del Parlamento por la tramitación del Presupuesto de la Junta para 2018, Montero ha dicho que sería bueno que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tomara "cartas en el asunto" ante la polémica por la disparidad de dicho impuesto entre unas comunidades y otras, destacando además que no ha oído al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pronunciarse al respecto, "quizás porque sabe que esa capacidad armonizadora supondría compensar a las comunidades".

Tras apuntar que este asunto tendrá que abordarse de cara al nuevo modelo de financiación autonómica, la consejera del ramo ha dicho que ante el contexto actual, PSOE-A y Cs han propuesto una reforma del impuesto de sucesiones y donaciones a partir de 2018, cuyos cambios "no ponen en cuestión la utilidad social" del gravamen, destacando, entre ellos, la elevación al millón de euros para el mínimo exento y la eliminación del llamado 'error de salto'.

La titular de Hacienda, que ha destacado que la reforma acordada entre PSOE-A y Cs se ha llevado a cabo cuando "la recuperación económica lo ha permitido", ha defendido que los millonarios tendrán que seguir contribuyendo y ha explicado que no ha habido modificaciones relativas a los herederos de tercer y cuarto grado, --cuestión que sí ha reclamado el PP-A--, porque "no se dan situaciones distintas con el resto de España".

Durante el turno de intervención de los grupos, Miranda ha apuntado que la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha manifestado que este impuesto "ha pasado a la historia", y que Cs ha hablado de la "eliminación" del mismo gracias. "Les pido responsabilidad, coherencia, y que no engañen a los andaluces", ha indicado el diputado 'popular', quien ha lamentado que, como consecuencia de esta "confusión", haya contribuyentes "de buena fe" que, "pensando que el impuesto está eliminado y no tiene obligación de pagar pueda ser sancionado por requerimiento de la Consejería de Hacienda".

"Cuando los andaluces les ven en televisión diciendo que ya no hay impuesto, y ustedes no lo aclaran, piensan que no tienen que liquidarlo y luego viene la Consejería exigiendo el cobro de la cuota tributaria más una sanción", ha afirmado Miranda, quien puso algunos ejemplos de situaciones en las que habría que pagar el impuesto, como el caso de un padre que dona a su hija, con un sueldo de 930 euros mensuales, un apartamento valorado en 50.000 euros; o el de un padre de familia parado con tres hijos que recibe 10.000 euros donados de su padre para poder afrontar el pago de las cuotas de alquiler.

Ha pedido a Montero que se refiriera a dichos casos y ha subrayado que en la comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ambos casos planteados de donaciones no estarían gravados. "Allí Ciudadanos sí ha sido coherente", ha reprochado el diputado 'popular' a los parlamentarios de la formación naranja en Andalucía.

En su turno de réplica, la consejera ha respondido a Miranda que la Junta no es una "asesoría fiscal" y que el PP-A no puede venir aquí con unos casos y otros. "Esto es mucho más serio", ha afirmado Montero, quien ha pedido a los 'populares' que dejen de plantear cuestiones "que no tienen ni pies ni cabeza" y ha criticado que cada territorio del PP mantenga una posición respecto a este impuesto, señalando que comunidades como Castilla y León o Galicia sitúan el mínimo exento en 400.000 euros.

La titular del ramo, que ha acusado al PP-A de tener una "pataleta" desde que se anunció el acuerdo de reforma entre PSOE-A y Cs, ha asegurado que los 'populares' se han quedado "sin argumento político" para seguir confrontando con el Gobierno andaluz. Si bien, ha dicho que le preocupa de su discurso "la falta de pedagogía" respecto a los impuestos y que le digan a los ciudadanos que aplicar una ley supone "meter la mano en el bolsillo de la gente".



Podemos: El PSOE sucumbe a una "proposición indecente"

Por su parte, la diputada de Podemos Carmen Lizárraga ha dicho que el acuerdo entre PSOE-A y Cs es como una película, "una proposición indecente, en este caso para eliminar el impuesto en un entorno de desigualdad creciente en Andalucía, en términos de renta y riqueza". "El PSOE-A sucumbe a una proposición indecente que tiene un precio, 250 millones de euros", ha afirmado la diputada de la formación morada.

En su opinión, dicho acuerdo deriva de un "desastre de política de competencia fiscal entre comunidades para ver quién paga menos". Ha asegurado que se empieza con el impuesto de sucesiones y donaciones, "pero no se sabe dónde se va a acabar" y ha defendido que en este gravamen concreto no se trata de una cuestión familiar sino social "porque la redistribución de la riqueza se tiene que hacer de forma colectiva".

El diputado de Cs Carlos Hernández ha manifestado que el acuerdo entre PSOE-A y su formación era demandado por la ciudadanía y que se ha hecho "justicia social" con las clases medias. Ha defendido que se va a llevar a cabo el programa electoral de Cs y que su formación ha dado respuesta a los casos que ha ido recibiendo desde el principio de la legislatura, en relación a personas de clase media que tenían que hacer frente al pago de este impuesto, "y ahora ya no".

Hernández ha asegurado que en la legislatura pasada, en la que Cs no estaba en el Parlamento, no se debatía sobre este asunto y el PP-A no presentó ninguna iniciativa al respecto durante la misma. Si bien, según ha advertido, es ahora cuando se dedica a "hacer bandera" sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. Para el diputado de Cs, los 'populares' tendrían ya que "pasar página, por su salud".

Por último, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha acusado al PP-A de generar "casos raros y complejos, que no se sabe si son verdaderos o falsos" con el impuesto de sucesiones y donaciones, en el marco de una "tetralogía de disparates en torno a mentiras impúdicas que llegan al esperpento". Además, según ha añadido, el PP-A "ha puesto tantos huevos en esta canasta, que están frustrados y buscan lo imbuscable".

"De nada sirve que les repitamos una y otra vez, como en Preescolar, que es un impuesto que depende del Gobierno y que tendrían que haber dedicado todas las energías en pedir a Montoro que armonizara dicho gravamen", ha indicado Ruiz, quien ha acusado a los 'populares' de llevar a cabo la peor política, "la de jugar con los sentimientos".