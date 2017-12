Las defensas de Chaves y Griñán insisten en que ambos desconocían el fraude de los ERE

La segunda sesión del juicio por el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que se dirige contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos, se ha prolongado este jueves por espacio de casi cinco horas y ha finalizado a las 14.54 horas tras la lectura de los escritos de defensa de ocho de los acusados, entre ellos los de Chaves y Griñán, cuyos abogados han insistido en que sus patrocinados ni conocieron ni pudieron conocer el presunto fraude.

En las sillas ubicadas en la primera fila de la sala de vistas se han vuelto a sentar juntos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, flanqueados por los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, mientras que en la segunda fila, entre otros, se sientan el exconsejero Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

La segunda jornada de la vista oral que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha comenzado a las 10.18 horas de este jueves con la lectura del escrito de defensa presentado por el abogado del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, que solicita la absolución de su patrocinado porque "ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas" a la concesión de ayudas sociolaborales.

La Fiscalía Anticorrupción, de su lado, solicita para Chaves diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.

No obstante, y antes de proceder a la lectura de dicho escrito, la abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, Encarnación Molino, ha pedido a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que se leyera el escrito de conclusiones provisionales presentado en esta pieza separada el día 17 de octubre de 2016 por la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso ERE.

La letrada ha señalado que, después de que en la jornada de este miércoles se diera lectura a los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PP-A, debería darse lectura al escrito presentado por los letrados de la Junta, que pidieron el archivo de la pieza 'política' de los ERE al entender que "ni hay trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

"Si no se leyera, quedaría incompleta la visión de las acusaciones", ha indicado Molino, no obstante lo cual, el magistrado ponente del juicio, Juan Antonio Calle Peña, ha rechazado dicha solicitud porque "no procede la lectura de un escrito de alguien que ya no es parte en el procedimiento" y que se ha "apartado" del mismo tras reclamar su archivo.

Seguidamente, el letrado de la Administración de Justicia de la Sección Primera, Rafael Castro, ha dado lectura a parte del escrito de defensa presentado por el letrado de Chaves, Pablo Jiménez de Parga, y, a continuación, del escrito de defensa --concretamente de las páginas 13 a 21-- del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, que está representado por el abogado José María Mohedano.

Tras ello, el secretario judicial ha leído 20 páginas del escrito de defensa de José Antonio Griñán, a quien también representa Mohedano, quien pide la absolución de su patrocinado porque "nunca" intervino en la concesión concreta de las ayudas y "no se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su Departamento de Hacienda".

El Ministerio Público reclama para Griñán seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por los presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El abogado del exconsejero Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha solicitado la lectura únicamente de "pasajes significativos" de su escrito de defensa dada la extensión del mismo, de 81 páginas, y se ha ofrecido a leer él mismo el escrito en lugar del secretario judicial, lo que ha sido admitido por el tribunal.

También han procedido a la lectura parcial de sus escritos de defensa los abogados del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, y de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, Rafael Alcácer Guirao.

Tras un receso de media hora, el juicio se ha reanudado con la lectura por parte de los abogados de los escritos de defensa de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, representada por Víctor Moreno Catena, y del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, tras lo que el tribunal ha dado por concluida la segunda sesión del juicio.

De su lado, la defensa del exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha renunciado a la lectura de su escrito de defensa.

El juicio continuará este viernes con la lectura de los escritos de defensa restantes, tras lo que las cuestiones previas, con casi toda seguridad, no tendrán lugar hasta el día 9 de enero, cuando estaba previsto inicialmente que comenzaran a declarar los 22 acusados.

En la primera sesión del juicio, cabe recordarlo, el letrado de la Administración de Justicia leyó íntegramente el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción, de 44 folios, y, de manera parcial, el escrito de acusación del PP-A, compuesto por 107 páginas de las que se leyeron aproximadamente la mitad.

Tanto antes del comienzo este jueves de la segunda sesión del juicio como en el receso desarrollado a media mañana se ha podido observar conversando entre sí a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.