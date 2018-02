Bendodo insta a dar una oportunidad al PP para cambiar Andalucía

El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ha vuelto a pedir una oportunidad para que su partido pueda demostrar que puede mejorar el actual gobierno socialista en la Junta de Andalucía. En un acto organizado por su partido para reivindicar la defensa de las pensiones, apeló a los electores y pidió una oportunidad para el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno. Una oportunidad para que, según Bendodo, Andalucía «pase de la cola a la cabeza de España».

Bendodo se agarró al crecimiento aminorado en Andalucía en comparación con otras comunidades autónomas y argumentó que «aquí crecemos menos porque llevan gobernando los mismos durante 40 años».

«Si fuéramos los primeros pensiones, en empleo, en sanidad o en educación y lleváramos 40 años con el PSOE yo les votaría pero es que estamos los últimos en todo», subrayó, añadiendo que Andalucía «necesita un cambio y abrir ventanas». Para abundar en su crítica, reiteró que Andalucía es la única comunidad autónoma española «donde no ha habido alternancia política». «Eso no es bueno, es bueno que haya cambio, que entren otros partidos, otras ideas», añadió, además de insistir en que los andaluces le den una «oportunidad de cuatro años a su partido».

Para Bendodo, el principal problema está en las personas que están ahora mismo al frente de la Junta de Andalucía: «Somos capaces de hacer las cosas un poquito mejor, pero somos la mejor tierra de España dirigida por los peores políticos de España».

Bendodo no pidió un voto de confianza eterno, más bien lo vinculó con cambios verdaderos que se trasladen al ciudadano. «Pedimos esos cuatro años para demostrar que Andalucía puede estar a la cabeza y no a la cola», añadió. Así, consideró que donde gobiernan los populares «las cosas se hacen mejor y se gasta mejor el presupuesto público». También habló de empleo y puso como ejemplo negativo que Andalucía tenga la tasa de paro de mujeres más alta de España, «con un 29 por ciento de mujeres que quieren trabajar y no pueden». También, la lacra del paro juvenil, «con el 46% de los jóvenes andaluces que quieren trabajar y no pueden».

Pensiones

Bendodo reivindicó lo que supuso el Pacto de Toledo, creado con el consenso de todos los partidos y con el Gobierno de José María Aznar en 1995 para proteger las pensiones, y apeló a sacar las pensiones «de la pelea política».

Bendodo añadió que la pensión media de jubilación es de 985 euros, «220 euros más de lo que cobraba un pensionista al inicio de la crisis en 2008». «La pensión media ha subido casi un 25 por ciento», dijo, y añadió que en la provincia malagueña hay 43.000 personas cobrando una pensión, lo que supone al Gobierno 2.600 millones de euros cada año:

«Es el dinero mejor gastado porque es algo justo».