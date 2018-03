Bruselas propone limitar la pesca de especies que afecta al sector andaluz

La directora general de Pesca y Acuicultura de la Junta, Margarita Pérez, se reunió ayer en Málaga con el grupo de trabajo del Mediterráneo andaluz para analizar el plan plurianual que la Unión Europea propone para limitar la captura de determinadas especies del Mediterráneo Occidental y que, por tanto, afecta al litoral andaluz. Esta limitación se centra en especies demersales, aquellas que viven en los fondos marinos (merluza, salmonete de fango, gamba de altura, cigala, gamba roja, langostino moruno, etc.) tras detectarse un importante nivel de sobrepesca y la ineficacia del marco regulador. No obstante, más del 80% de las poblaciones evaluadas están sobreexplotadas o la biomasa de algunas de ellas es demasiado baja, según la propia Unión Europea, circunstancias que afectan tanto al futuro de las mismas como del sector que las explota. «Si no se aúnan esfuerzos como prevé el plan, unos 1.500 buques correrían riesgo financiero de aquí a 2025», advierte Bruselas. Pérez recordó que en la región hay 92 barcos de arrastre y 74 de cerco.

El proyecto, que se va a presentara la Comisión Europea el 19 de marzo en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, afecta a Italia, Francia y España, cuyos buques desembarcaron en 2015 100.000 toneladas por valor de 675 millones de euros.«Vamos a analizar los puntos más conflictivos para intentar informar al sector y hacer también un documento explicativo de los motivos por los que el sector andaluz y la Junta quieren o no determinados puntos de ese reglamento y hacerlo llegar al Ministerio para que nos defiendan ante las instituciones europeas, y también al Parlamento europeo», dijo Pérez. La directora general de Pesca explicó que hay puntos que sí pueden afectar de manera negativa a los intereses de la flota andaluza, insistiendo en que «la biblia» del Gobierno andaluz es el documento que llevan dos años elaborando junto al sector: «Todo lo que sea salirnos de esas líneas consideramos que nos afecta, es un documento con mucha información». Puso como ejemplo que la normativa del Ministerio diferencia entre arrastre de profundidad de gamba roja y de peces, «diferenciación a la que en su día nos negamos», y que en la propuesta de reglamento de la Comisión Europea esa diferenciación «no es tanto por arrastre sino por segmentos de flota: barcos de menos de 12 metros, de 12 a 18, de 18 a 24 y mayores de 24». Pérez añadió que esa «no es la filosofía defendida desde Andalucía». «Nosotros no diferenciamos por lo grande que sea el barco ni por una especie u otra, la flota de arrastre es la flota de arrastre», ha sentenciado la directora general de Pesca de Andalucía. Pérez explicó que el Ministerio ha enviado el documento del Real Decreto sobre la pesca de arrastre y un proyecto de orden de Plan de Gestión para el arrastre, cerco y artes menores y que la administración andaluza lleva dos años desarrollando con el sector para adaptarlos a la realidad andaluza.