Podemos reclama a Susana Díaz medidas para recuperar la confianza del ciudadano

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha rechazado este jueves que la coordinadora general y portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, le dé "lecciones de honestidad": "Usted ni soñando es más honesta que yo", ha agregado antes de reprocharle que no reconozca ninguna de las medidas que adopta su gobierno contra la corrupción por su "sectarismo antisocialista".

De su lado, la líder andaluza de Podemos ha asegurado que su partido seguirá planteando una alternativa "no al socialismo sino al susanismo que esta implantando en los últimos años como fiel seguidora de sus antecesores", esto tras criticar que "20 años de socialismo andaluz" estén sentados en el banquillo por el caso de los ERE, juicio en el que está compareciendo el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, días antes de que lo haga Manuel Chaves.

Ambas dirigentes se han vuelto a enzarzar en un tenso debate en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento a cuenta de presuntos casos de corrupción que afectarían al Ejecutivo socialista, ante los que la dirigente de Podemos ha reclamado a la presidenta explicaciones y medidas para recuperar la confianza de los andaluces en las instituciones.

En este sentido, Susana Díaz ha relatado una serie de medidas adoptadas por su gobierno para luchar contra la corrupción, si bien ha lamentado que Rodríguez no sea capaz de apreciar ninguna de ellas porque rechaza "todo lo que tenga el sello del PSOE por su sectarismo antisocialista". Asimismo, ha advertido a la líder de Podemos que no le "permite" lecciones de honestidad ni para ella, ni para los diputados de la Cámara.

"Tiene usted el latiguillo de decirme que no me va a permitir una cosa u otra, como si yo tuviera que pedirle permiso en algún momento para hacer mi labor de oposición", le ha replicado la dirigente del partido morado, que ha considerado que el Gobierno andaluz "no tiene legitimación suficiente" para poner en marcha medidas contra la corrupción.