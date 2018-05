Maíllo llama a Susana Díaz "presidenta fallida"

El coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha criticado este miércoles que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "no tenga ideas, ni proyecto para sacar a esta tierra del agujero donde la han metido", al mismo tiempo que ha advertido del desarrollo de "una legislatura fallida de una presidenta fallida".

Durante su intervención en el debate general sobre la situación política de Andalucía celebrado en el Parlamento andaluz, Maíllo ha señalado la "distancia sideral, estratosfética, quasi infinita entre las ensoñaciones de Susana Díaz y la realidad que viven las familias andaluzas", teniendo en cuenta que, a su juicio "Andalucía esta peor desde que llegó" a la presidencia hace tres años, con "más precariedad estructural, más pobreza y más exclusión".

Así, Maíllo también ha considerado que Díaz "ha perdido una oportunidad de que su empuje, que lo gasta con tantas ganas para pretensiones personales o aspiraciones políticas, la convirtiera en la presidenta de la igualdad". "Su práctica de gobierno lo desmiente diariamente", ha subrayado el coordinador de IULV-CA, que ha pedido "credibilidad, confianza y coherencia".

Tras dedicar unas palabras al fin de ETA, Maíllo ha afeado que la presidenta de la Junta "no acepte críticas" y ha comenzado su intervención hablando de empleo, la "primera preocupación de los andaluces y también de IU". Ha destacado los "subidas y bajadas" del número de contratos y ha cuestionado sobre qué le dice Díaz a los jóvenes que trabajan doce horas y cotizan dos.

"A estos jóvenes habría que decirles que en Andalucía no vamos a consentir que haya empresarios que les exploten, que vamos a garantizar las medidas oportunas para que se cumplan los convenios del sector, que no hace falta que se reúnan de forma clandestina para defender sus derechos", ha subrayado.

Así, ha afeado que el consejero de Empleo, Javier Carnero, se pusiera en la pancarta del primero de mayo, teniendo en cuenta que "los sindicatos le han denunciado los servicios mínimos en la huelga feminista del 8 de marzo". También ha criticado que la Junta mantiene "en la precariedad a miles de trabajadores con dinero público".

Maíllo ha llamado la atención sobre la situación de las plantillas de Salud Responde, del 061 y del 112, también de las monitoras escolares, limpiadoras, del personal de Infoca y el de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, porque "mientras presume de las cláusulas sociales y medioambientales mantiene los contratos con empresas sancionadas por incumplirlas".

Ante esta situación, ha señalado que la presidenta de la Junta "no es capaz de meterle mano a la Consejería de Empleo y al SAE" y ha destacado que "no ejecuta el dinero que se destina al empleo". Esto, a su juicio, supone "la confirmación de que no tiene ideas, ni proyecto para sacar a esta tierra del agujero donde ustedes la han metido".

El coordinador de IULV-CA ha advertido de los "anuncios y más anuncios" de leyes por parte del Gobierno andaluz, pero ha criticado que se trata de "bucles burocráticos que despistan, confunden y desconsuelan". En concreto, ha llamado la atención sobre la Ley de Emprendimiento y ha instado a la presidencia andaluza a "venderle las bondades al autónomo al que le concedieron 6.000 euros de subvención hace un año, que no ha cobrado un duro y que ha tenido que echar el cierre a su negocio".

Tras señalar que "un empresario como Pascual le robe delante de sus narices 164 millones de euros" y tras señalar "las nauseas" que le provoca que se confirme en el informe de la UCO sobre la existencia de 'tarjetas black' pagando prostíbulos con dinero público, en cuanto a la sanidad pública, ha señalado dos elementos "recurrentes": la retirada de fondos por el PP que ha provocado "carencias importantes" en el sistema y una "nefasta" gestión de los recursos que "agudizan los problemas". "Falta personal, faltan equipamientos y remozamiento de los existentes, pero sobre todo falta empatía", ha señalado.

Respecto a educación, ha insistido en los ocho consejeros que ha pasado en ocho años en este ámbito, lo que representa "la pérdida de estrategia educativa en nuestra tierra". Al hilo de esto, ha instado a "blindar en la Ley de Educación la educación pública con un suelo presupuestario del cinco por ciento del PIB". Así, ha llamado a demostrar desde Andalucía que "se puede salir de la crisis con el blindaje de servicios públicos".

Maíllo también ha criticado que Díaz haya "alimentado al dragón", en referencia a Ciudadanos, que, a su parecer, ha venido también a Andalucía para "reventar las costuras de un sistema fiscal progresivo y que sostenga un Estado fuerte", toda vez que, según ha detallado, la rebaja fiscal pactada con Cs ha costado "855 millones de euros en toda la legislatura". "¿Nadie en el PSOE ha reparado en cuántos dependientes, cuántos centros educativos construido, qué hospitales se habrían puesto en marcha?", ha cuestionado.

"Usted ha alimentado al monstruo y los monstruos son insaciables y depredadores como el sistema y modelo que defienden: desmantelamiento de lo público y privatización de hasta del aire", ha señalado Maíllo, quien ha afirmado que "Andalucía está peor desde que llegó" Díaz a la presidencia.

A esto ha sumado que "lo único" que ha conseguido es poner a la comunidad "una única vez en el foco" y en esa ocasión "lo ha hecho para usted misma". En este punto, ha apuntado que "sólo se ha hablado de Andalucía en su fracasada carrera de huida a Madrid". "Nos duele que lo único que ha hecho durante estos años es utilizar Andalucía para promocionarse a sí misma", ha dicho.

El coordinador de IULV-CA ha llamado la atención sobre "la corrupción legal, por ahora" de la Junta de Andalucía mediante la colaboración público-privada. Aquí ha recordado que el informe del Tribunal de Cuentas Europeo dice que esta "no es una opción económica viable por dos motivos: el derroche de dinero público y la falta de transparencia".

Al hilo de esto ha advertido de que el problema es que el Gobierno andaluz trabaja para "los intereses de las empresas privadas" y ha rechazado que, con esta forma de gestionar "absolutamente negligente", venga a pedir "diálogo".

"Empecemos a demostrar con hechos y acuerdos que hay un modelo de gestión diferente. Necesitamos credibilidad, confianza y coherencia", ha subrayado Maíllo, quien ha echado en cara "la lentitud casi desesperante" de la Administración andaluza y un "sentido confuso de hacia dónde ir". "Ha confundido los intereses de Andalucía con los suyos propios", ha subrayado.