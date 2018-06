Andalucía estará atenta al impacto del "nuevo tiempo" en la financiación

El Gobierno andaluz, alcaldes y las fuerzas parlamentarias han acogido con expectación el «nuevo tiempo» político abierto tras triunfar la moción de censura del socialista Pedro Sánchez y se han declarado atentos a su impacto en la financiación autonómica y en los Presupuestos Generales del Estado.



La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha mostrado su «apoyo y lealtad» al nuevo presidente del Gobierno con quien, subrayó, «se abre un nuevo tiempo para España y para Andalucía», a la vez que ha ofrecido "colaborar" tanto con el Gobierno central como a mantener su «firmeza en la defensa de los intereses de Andalucía», puesto que «ambas cosas son compatibles».



En su página oficial de Twitter, Díaz da la enhorabuena a Sánchez y asegura: «Cuenta con todo mi apoyo y mi lealtad como presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE de Andalucía».



Díaz señala también en un vídeo que a Andalucía «siempre le ha venido bien un presidente socialista, porque ha mostrado sensibilidad con los problemas de esta tierra», y se declara «plenamente convencida» de que así a ocurrir con Sánchez.







También el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, expresó la «satisfacción» de su partido por la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno que, ha apuntado, va a «corregir los años de plomo del Gobierno del Partido Popular». Sobre el rechazo del PSOE andaluz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que Sánchez ha anunciado que respetará, Jiménez ha reiterado que «hacen daño a Andalucía» aunque ha confiado en que se puedan mejorar gracias al «diálogo» entre el Gobierno de Susana Díaz y el nuevo Ejecutivo de Sánchez.La valoración del PP andaluz ha sido bien distinta y su presidente, Juanma Moreno, criticó lo que considera «entreguismo» de Díaz y su «cambio de discurso» por expresar su lealtad a Pedro Sánchez. Moreno ha dicho en Twitter que «comienza el cambio de discurso de Susana Díaz» y ha advertido de que «lo llaman lealtad cuando quieren decir entreguismo».La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, también ha acusado a Díaz de haber «vendido a los andaluces y a Andalucía» por apoyar la moción de censura de Sánchez, respaldada por «los independentistas y los amigos de ETA». Francisco de la Torre (PP), alcalde de Málaga, principal alcaldía de los populares en España, ha asegurado que el nuevo Gobierno de Sánchez «plantea muchos interrogantes» y ha deseado que «este cambio no suponga una ruptura con la política económica exitosa» y que España «siga siendo un país estable y con capacidad para hacer inversiones».El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, declaró que este partido estará «atento y vigilante» con el nuevo gobierno en aspectos como la financiación autonómica o la «presión» de los nacionalistas vascos y catalanes sobre el Ejecutivo socialista.«Tenemos muchas dudas de la letra pequeña de los acuerdos del señor Sánchez con Bildu, Esquerra, PdCAT o el PNV y nos pone los pelos de punta saber cuáles pueden ser las consecuencias de ese apoyo del señor Sánchez», añadió.Para la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ahora le toca al PSOE «demostrar» que está «dispuesto a cumplir su propio programa electoral».Rodríguez lamentó que aunque se conocía que «había mayoría suficiente para plantear una alternativa a un gobierno de Mariano Rajoy», el Partido Socialista «se empeñó a fondo para que lo que ha pasado no pudiera haber pasado hace meses».El coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha expresado la alegría de este partido porque el PP «haya sido desalojado» del Gobierno de España, «donde no podía aguantar un día más tras el caso Gürtel», pero le ha pedido a Pedro Sánchez que no se limite a «gestionar lo que deja el PP». Respecto a Andalucía, ha opinado que se abre «una ventana de oportunidad» respecto a la financiación autonómica, sobre la que ha anunciado que IU aprovechará su «influencia» en el nuevo gobierno para «acelerar» un acuerdo financiero «determinante en Andalucía para la conservación de los servicios públicos».