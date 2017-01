"Esperemos que el año siga igual de bien que ha empezado"

La familia Pastor Díaz ha empezado el año de la mejor manera posible. A las 23.50 de ayer, día 31, mientras toda España preparaba las uvas y estaba a punto de descorchar el champán, Elisabeth, de 32 años, se esforzaba en el paritorio para tener a su hija. Lo que no sabían, y no se habían planteado en ningún momento, es que su pequeña Carlota iba a ser el primer bebé del año no sólo en la provincia de Málaga, sino que también en toda Andalucía.

Su marido Francisco, pescador, y ella, no fueron los únicos en perderse la toma de las 12 uvas de la suerte al compás de las campanadas. Faltaban cinco minutos para que dieran las 00.00 cuando el parto se aceleró y el padre de Carlota tuvo que llamar al timbre. "Ya está aquí", les dijo a las matronas del hospital comarcal de la Axarquía. Dicho y hecho, la pequeña Carlota llegó al mundo a las 00.00 del 1 de enero de 2017, siendo protagonista, sin saberlo, del nuevo año.

"Empecé con las contracciones a las 7 de la tarde, pero creía que iba para largo", confiesa Elisabeth, que asegura sentirse muy bien tras el que describe como un parto rápido y fácil. Al término del parto, llamaron a la familia para comunicarle la buena nueva y, de paso, felicitarles el año. "Pero no se lo creían, pensaban que estaba de broma" relata Elisabeth, madre de otra niña de 4 años que lleva sunombre.

Carlota estaba destinada, de un modo u otro, a ser un bebé con estrella, ya que su fecha prevista de parto era el 25 de diciembre. Pero la niña ha querido apurar aún más la Navidad dentro de su madre hasta que los médicos del hospital de la Axarquía –ellos viven en la Caleta de Vélez– se decidieron el día 30 a ingresarla para inducirle el parto. Lo que no se esperaban es que Carlota, que ha pesado 3,380 gramos y ha medido 49 centímetros iba a ser un bebé que llegara al mundo mientras medio mundo celebraba la llegada de un esperanzador 2017.

El primer bebé nacido en la capital malagueña lo ha hecho más tarde, en concreto a las 7,25 horas de esta mañana. El centro en el que ha nacido ha sido el Materno Infantil, ha sido un niño y ha pesado 3,890 gramos y ha medido 50 centímetros.