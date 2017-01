Denuncian un robo en el banco de alimentos de Nerja

Los responsables del banco de alimentos Nerja Solidaria han denunciado ante la autoridad policial la sustracción de un ordenador portátil, valorado en unos 600 euros, alrededor de 150 euros en metálico y "una cantidad indeterminada de alimentos no perecederos" del interior de sus dependencias.



El presidente de dicha ONG, Miguel Benítez, ha indicado que por el momento existen pocas pistas sobre la identidad de los posibles autores de este robo, "debido a que numerosos voluntarios han podido acceder durante el último año al interior del local". No obstante, sí que ha especificado que quienes hayan sustraído el dinero y el material "tenían conocimiento del funcionamiento" de Nerja Solidaria, puesto que no tuvieron que forzar la puerta y debían "tener constancia de los horarios de actividad" del propio banco de alimentos.