El gobierno de Nerja presenta un presupuesto de 31 millones de euros

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nerja, integrado por el PSOE, IU y EVA-Podemos y que carece de mayoría en el pleno, dio a conocer ayer el borrador presupuestario para este año. En concreto, el secretario municipal del grupo socialista, Luis Peña, avanzó que las cuentas ascienden a un montante total de 30,9 millones de euros. El objetivo para los dirigentes nerjeños es culminar satisfactoriamente sus negociaciones con las dos ediles de C´s para aprobar dicho documento en estas próximas semanas.

De desbloquear dicha aprobación también se podría despejar de manera tajante la sombra de una posible moción de censura liderada por el PP y Ciudadanos. No obstante, el Partido Popular instó este pasado domingo a C´s a que decida lo antes posible su posición frente al actual gobierno. Dirigentes locales de esta formación, no obstante, apuntaron que en cualquier negociación «los tiempos no deben ser impuestos, sino que deberán determinarlos los propios diálogos».

No parece que las negociaciones que se abrieron el pasado mes de diciembre, tal y como avanzó este periódico, hayan prosperado significativamente. Al contrario, C´s tiene ya sobre la mesa hasta una propuesta presupuestaria que incluiría peticiones elevadas por las dos ediles de este partido, como ayer reconocieron los integrantes del gobierno tripartito.

Peña, en calidad de exedil socialista, remarcó que el presupuesto, «aún teniendo que asumir las sentencias judiciales por la nefasta gestión del anterior equipo de gobierno dirigido por Armijo, y que para este año nos lleva a sentencias judiciales contrarias por valor de unos tres millones de euros, tiene un marcado carácter social, son equilibradas y de futuro», expresó.

El secretario municipal socialista manifestó que en materia de empleo «se va a buscar solucionar el desmantelamiento de personal generado por el Partido Popular ,con la creación de puestos interinos para áreas tan importantes como Administración, Urbanismo o Servicios Operativos, entre otros».

También reconoció que se mantendrá el nivel del pasado año en el ámbito de las contrataciones temporales, «gracias a las aportaciones de la Junta de Andalucía» por importe superior a 600.000 euros. No menos significativo, como argumentó, en el capítulo de inversiones se impulsarán siete proyectos financiados parcialmente con fondos europeos Feder. Matizó que se crearán un Centro de Formación y Vivero de Empresas, un moderno Anillo Verde o se generarán «mejoras medioambientales y energéticas, entre otras».



No se subirán los impuestos

«Con aportación exclusiva municipal se iniciará la construcción de un albergue municipal y diversas obras de mejora e infraestructura en Nerja», concluyó Peña durante la rueda de prensa de ayer.

Pero al mismo tiempo, especificó que el objetivo será el de no incrementar «ni los impuestos ni las tasas municipales». Esta circunstancia será posible, «a pesar de que la Diputación ha dejado de aportar la cantidad de 300.000 euros, recién retirada a los pueblos de más de 20.000 habitantes», denunció en relación al Plan de Asistencia y Cooperación.

El secretario municipal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Nerja, Luis Peña, reiteró el apoyo que sí presta la Junta para el Área de Empleo, y el de la Unión Europea, para el de inversiones. Y señaló que en cumplimiento del compromiso de los dirigentes nerjeños «con los dos grupos de la oposición, el anteproyecto de los presupuestos para 2017 les ha sido remitido, de manera que puedan añadir las modificaciones que crean oportunas», concluyó.