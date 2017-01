Vélez reduce un cuarto de su deuda pública desde la llegada del tripartito

La sesión extraordinaria fue solicitada por el Partido Popular

La sesión plenaria extraordinaria celebrada ayer en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, a petición del grupo mayoritario en la oposición, el PP, le permitió al equipo de gobierno destacar que ha logrado reducir su deuda pública en un 26,3%. Los integrantes del tripartito defendieron que en año y medio han logrado rebajar en 29 millones de euros la misma, frente a los 110 millones que heredaron del Partido Popular.

«En noviembre de 2016 la hemos situado en casi 81 millones de euros», expresó el concejal delegado de Economía y Hacienda del Consistorio, el socialista Juan Carlos Márquez. Así replicaba a alguno de los puntos que relacionados a la deuda existente había solicitado el PP, con su portavoz y exalcalde, Francisco Delgado Bonilla, al frente. La comparecencia, no obstante, no trató determinados asuntos «por no adjuntarse en la convocatoria a los acuerdos correspondientes». Lo remarcó el gobierno en base al informe del secretario municipal.

Márquez precisó que, según las fechas solicitadas por el «grupo popular y que se reflejan en el informe de Intervención», a 30 abril de 2015 la deuda global se situaba a 107,5 millones de euros. Pero relató que la misma se incrementó en meses posteriores hasta llegar a los cerca de 110 millones. «Fue lo que realmente nos encontramos este equipo de gobierno en julio de 2015, nada más entrar a este Ayuntamiento».

Respecto a la deuda con entidades financieras, a 30 de junio de 2011 se situaba en 36,73 millones de euros y, durante el anterior mandato con Francisco Delgado Bonilla en la Alcaldía, se incrementó a 59,8 millones de euros. Es la cifra que se alcanzó en abril de 2015. Esta cantidad se redujo, como apuntó el edil socialista, a un total de 48,9 millones, «a finales del pasado año».

En cuanto a lo contabilizado con la Seguridad Social, según informó el propio concejal de Economía y Hacienda, a 30 de abril de 2015 se situaba en 2,08 millones de euros; y a 31 de diciembre del pasado año, en 193.656 euros: «En este caso, la deuda quedará liquidada para el mes que viene».

El edil argumentó que el actual equipo de gobierno no tiene ningún miedo al debate y, manifestó que, como «prueba de ello», consta la comparecencia en pleno de ayer. «Con respecto a las preguntas, los datos económicos sobre la etapa en la que estuvieron y que nos pedían desde el Partido Popular, ya los conocen de sobra durante su tiempo de mayoría absoluta»,finalizó Márquez.

Esta sesión plenaria también sirvió para aprobar, con los votos de todas las formaciones políticas a excepción del PP, la ordenanza municipal reguladora de los residuos de construcción y demolición, al igual que su correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. La iniciativa «tiene como objetivo la eliminación de los vertederos incontrolados de escombros existentes». Así se establece un sistema de gestión en consenso «con agentes implicados, como administraciones, constructores y promotores, que priorice la prevención, reutilización y reciclaje y otras formas de valoración».