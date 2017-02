C´s todavía no ha recibido ninguna nueva propuesta para llegar a gobernar en Nerja

Las dos ediles de C's en el Ayuntamiento de Nerja todavía no han recibido una propuesta de gobierno que excluya al exalcalde por el PP y diputado provincial, José Alberto Armijo. Al contrario, fuentes de esta formación desmienten que pueda ser inminente la moción de censura.



"Hemos seguido desde hace dos meses lo que a los periodistas os han dicho los dos grandes partidos políticos. Que el PP prescinda de Armijo como posible nuevo regidor o que Heredia diga que hay un intento a la desesperada por tapar los escándalos del anterior mandato es algo que también hemos leído en las últimas horas, pero lo cierto es que seguimos a la espera de poder debatir programas de gobierno", lamentan las mismas fuentes.



La alcaldesa, la socialista Rosa Arrabal, incluso ha analizado este viernes los últimos movimientos del Partido Popular, con el planteamiento de que Armijo no optase a liderar una moción de censura: "Nerja no debe volver al pasado. Miro al futuro y estoy convencida de que Ciudadanos también lo hace". Por su parte, el secretario general del grupo socialista en el Congreso y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha agregado: "Ese ofrecimiento de cortar la cabeza supone que el propio PP cuestiona toda la gestión realizada por Armijo durante su etapa de gobierno".



Heredia también se ha referido a los procesos fiscalizadores en marcha: "La comisión de investigación de la depuradora, la auditoria que se está realizando y la multitud de irregularidades que se van a poner en conocimiento de la Fiscalía sobre la gestión del PP en Nerja invalida que se pueda justificar una vuelta al gobierno de este partido. Que nadie dude que quien maneja todos los hilos en el PP de Nerja sigue siendo Armijo. Sea candidato o no, es el que gobernaría en caso de una hipotética moción de censura".



Los seis concejales socialistas del PSOE gobiernan en el municipio nerjeño con el apoyo de los dos ediles de IU y la única representante municipal de EVA-Podemos. Al encontrarse en minoría, ya incluyó en la Junta de Gobierno durante unos meses a C's. Sin embargo, ante la falta de avances en iniciativas históricas tan significativas como la falta de depuradora en el municipio, esta formación optó por salirse de dicho órgano. Con independencia de esta circunstancia, Lola Sánchez y María del Carmen López, las dos ediles de C's, han estado desde el principio del mandato en las filas de la oposición junto a los diez ediles del PP.