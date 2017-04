Denuncian la desaparición de una joven de Torrox en Turquía

Una familia afincada en Torrox denunció este miércoles la desaparición de una de sus hijas, Jimena Rico, de 28 años de edad y con doble nacionalidad, española y argentina. Según confirmó a este periódico la Guardia Civil, la joven reside en Londres desde hace cuatro años. La última vez que sus allegados lograron contactar con ella fue el pasado lunes, a las 9.38 horas, justo cuando se encontraba con su pareja Shaza en Turquía.

Ambas habrían volado previamente hasta Dubái (Emiratos Árabes), donde reside la familia de Shaza, de origen egipcio. Al parecer, las dos se sintieron engañadas, porque el viaje habría sido propuesto por el padre de la propia Shaza, quien habría desautorizado la relación al no admitir la condición sexual de su hija. Incluso la habría llegado a amenazar de muerte.

La denuncia fue presentada el martes ante la propia Guardia Civil. Desde entonces la familia de la joven torroxeña no ha dejado de estar en contacto con la Embajada de Turquía. No obstante, la oficina del Ministerio de Exteriores no ha hecho público ningún detalle sobre la investigación, tal y como indicó al cierre de esta edición. Jimena no ha hablado con sus familiares desde poco después de las diez de la noche del pasado domingo domingo.

En ese momento alertó a su madre, Ramona Montero, de que si no daba señales de vida «avisaran a la policía y a las autoridades porque algo malo le pasaría». También le dio detalles de lo que era a priori un viaje de placer, para conocer a la familia de Shaza, y que empezó a torcerse nada más aterrizar. Le indicó que estaban en la localidad turca de Samsun y que estaban a punto de coger un autobús hacia Estambul.



Huida a Georgia

Antes de entrar en Turquía habían tenido que huir desde Dubái hasta Georgia, donde llegaron a pernoctar tres días. Desde este país pretendían regresar a Inglaterra. Pero en él se volvieron a encontrar con los familiares de Shaza, cuyo interés era desde el principio retenerla lejos de Jimena. El padre de Shaza y su pareja protagonizaron un altercado y fueron detenidos por agentes georgianos.

Una vez en libertad, Jimena y su pareja lograron cruzar la frontera a Turquía y tenían previsto alzar un hotel de Estambul al que nunca llegaron. La familia de Jimena matizó que la relación entre ambas jóvenes comenzó a finales de 2016. La excusa para hacerlas volar hasta el seno de la familia de Shaza habría sido el estado de salud de la madre de ésta. Pero todo fue un engaño, según indicó la hermana de Jimena, María del Valle.

De momento, se desconoce mucho más sobre los episodios vividos estos últimos días por la pareja. La familia de Shaza, de origen egipcio, pertenece a la clase alta de Emiratos Árabes. En más de una ocasión, Jimena habría mostrado algún que otro detalle sobre estas circunstancias. Incluso sus familiares expresan que el propio padre de Shaza dispone de escolta. El entorno tan hostil en el que la pareja se ha movido con anterioridad al último contacto, el del pasado lunes, y la actual situación en Turquía, según afirman, «complican bastante la investigación».