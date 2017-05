Atacan con un cóctel molotov a la Virgen de los Desamparados de Vélez-Málaga

La imagen de la Virgen de los Desamparados, talla anónima del siglo XVII que recibe culto en la iglesia del Real Convento de Santiago del municipio malagueño de Vélez-Málaga, ha sido objeto este martes de un ataque vandálico con un cóctel molotov, que no ha llegado a arder y no ha causado desperfectos en la misma, aunque sí en sus ropajes.



Francisco Ruiz, hermano mayor de la Cofradía del Huerto y los Desamparados, ha explicado a los periodistas que la gasolina que contenía el artefacto ha manchado buena parte de la saya y el manto de la Virgen, y también ha quedado impregnada en la peana, aunque la imagen de la dolorosa y la del Cristo, que se encuentran en la misma capilla, "gracias a Dios no han recibido ningún daño".



Según ha detallado, uno de los sacerdotes que se encontraba en la sacristía de la iglesia ha oído un golpe y, al salir, ha visto "a un chaval joven que ha salido corriendo", por lo que se cree que puede ser el responsable del ataque, aunque por el momento no hay confirmación ni se ha identificado a ninguna persona por este suceso.



En el lugar de los hechos se han personado efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, que se han hecho cargo de la investigación, además de hermanos de la cofradía, que una vez que los agentes acaben su labor accederán a la iglesia y terminarán de evaluar el estado de la talla.