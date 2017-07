Vélez llevará a los tribunales a la empresa responsable del anuncio sexista

El polémico cartel denunciado por sexista por el PP en Torre del Mar, y retirado por el Ayuntamiento de Vélez Málaga, será denunciado por el Consistorio. Integrantes del equipo de gobierno veleño han adelantado que, una vez localizados los responsables del cartel retirado en Torre del Mar este fin de semana, los hechos serán trasladados a las autoridades competentes.

El Ayuntamiento denunciará a la empresa responsable del polémico cartel que el pasado domingo fue divulgado por el PP de Vélez Málaga, al considerarlo sexista, para exigir responsabilidades.

Integrantes del equipo de gobierno adelantaron ayer que, una vez sean localizados sus responsables los hechos serán trasladados a las autoridades competentes. Eso sí, insistieron en que la queja del Partido Popular se produjo después de que ya se hubiese ordenado la retirada del cartel.

«Queremos remarcar que el cartel fue instalado en un aparcamiento no municipal y que en el momento en el que el equipo de gobierno tuvo conocimiento de lo sucedido, la Policía Local actuó lo más rápido posible para su retirada», alegaron ayer varias de las ediles veleñas durante una rueda de prensa. Resaltaron también la colaboración que desde un primer momento prestaron los encargados del aparcamiento en cuestión y manifestaron enérgicamente su condena «ante este tipo de publicidad sexista que en nada ayuda a fomentar la igualdad de género».

Al respecto, señalaron que se tomarán las medidas oportunas porque se han superado los límites de derechos fundamentales de las personas en cuanto a «la protección del menor, intimidad, respeto y convivencia».

Aunque la denuncia no se elevará hasta que sean localizados los reseñados responsables del cartel ya retirado, los agentes policiales continúan con la investigación y ya han podido dar algunos pasos significativos para proceder a su identificación.

Ayer también ofreció su visión el teniente alcalde de Torre del Mar, Jesús Atencia, el encargado de dar a conocer los hechos, «cuando una vecina escribió al Facebook de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar avisando de la existencia de este cartel emplazado en el parking de Torre del Mar».

«Nada más tener conocimiento del asunto, acudí al lugar y avisé al jefe de la Policía Local para que se retirara de inmediato. El espacio publicitario sobre el que se ubica este cartel no es municipal, sino que pertenece a una empresa privada. No pasó ni una hora desde que se dio el aviso hasta que el mupi fue retirado», alegó el también portavoz de la formación GIPMTM.

«Mientras yo esté al cargo, Torre del Mar no va a permitir ni una sola exposición pública sexista ni denigrante, ya sea a modo de publicidad o de cualquier otro soporte. En cuanto vi el cartel, di orden de que se retirara, de manera contundente. Torre del Mar es un pueblo que no va a permitir ningún ataque a la mujer, el cartel no duró ni 30 minutos puesto», matizó.

Catalogó además de «soez y mal gusto» este anuncio. «Es un cartel denigrante desde el momento en que, en este caso una mujer, es rebajada a objeto, obviando su dignidad y considerando que necesita satisfacer un apetito sexual desligado de toda emoción o razonamiento». Atencia dijo que la legislación general de publicidad «califica de ilícitos los anuncios que representan a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, utilizando particular y directamente su cuerpo, o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende comercializar».