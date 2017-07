Rincón descubre cientos de lotes escolares de La Caixa sin entregar

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (PP-PA) acaba de arremeter contra los integrantes del anterior pacto y han remarcado su "incapacidad y dejadez de funciones, después de descubrir decenas de lotes de material escolar donados por la Obra Social de La Caixa y que no habían sido entregados a familias necesitadas del municipio".

La campaña social de material escolar Tu Material Estrella está dirigida a escolares menores pertenecientes a las familias de mayor vulnerabilidad, como ha relatado el portavoz del gobierno rinconero, Sergio Díaz (PP). "Se trata de una dejadez imperdonable que queremos hacer pública ante la gravedad de los hechos de los que hemos tenido constancia en las primeras semanas de este gobierno al encontrar en uno de los almacenes del edificio de Bienestar Social cajas completas sin entregar. Vamos a pedir explicaciones a la anterior responsable municipal del área, Yolanda Florido, del por qué no se han entregado unas doscientas bolsas con material escolar", ha matizado el edil.

El portavoz del gobierno rinconera insiste: "Durante estos dos últimos años Florido no distribuyó el material recibido para la campaña escolar 2015/2016, y resolvió entregando 65 lotes en el campamento SIGA del pasado verano, obviando la finalidad de la campaña como es el apoyo familiar con motivo del inicio del año escolar. El resto de bolsas se fueron entregando de forma descontrolada. Y este año, para la campaña 2016/2017 anunciada públicamente en el mes de septiembre no se hizo ningún reparto, quedando almacenadas todas las cajas, es decir, no entregando los 190 lotes", según denuncia Díaz.