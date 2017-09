Investigan en Vélez el estado de los ancianos ingresados en una residencia

El Ayuntamiento de Vélez Málaga trata de esclarecer desde ayer el fundamento jurídico de la denuncia formulada por el grupo municipal de IU, acerca del estado de los ancianos que el área municipal de Servicios Sociales deriva a una residencia situada en la localidad de Benajarafe. Al Consistorio, desde la apertura de las instalaciones en el mes de enero de este mismo año, no le consta queja alguna por parte de los usuarios ni tampoco por sus allegados o familiares.

De hecho, la denuncia de IU de que el Consistorio está derivando mayores a una residencia a cuyo propietario le cerraron otra en Madrid «sorprendió bastante» tanto a los técnicos municipales como a los propios responsables públicos. «En cuanto hemos tenido noticias hemos enviado a una persona para que en nombre del Ayuntamiento determine si existe alguna irregularidad en este centro».

El propietario del mismo, Juan Hierrezuelo, expresó ayer que en su dilatada historia profesional en el Hospital de la Axarquía nunca llegó a imaginar «llegar a ser víctima de una denuncia política».

IU dio a conocer que el propio Hierrezuelo habría sido el responsable de una residencia en Madrid que fue clausurada hace ahora diez años.

«Es rotundamente falso. Jamás he trabajado en Madrid y mucho menos he tenido una residencia allí», explicó. «El lunes nos ha invitado el Ayuntamiento a tener un encuentro Izquierda Unida y nosotros para aclarar el malentendido.

Es cierto que mi mujer y yo al acceder a la propiedad de esta residencia nos asociamos con una persona que había tenido una residencia. Pero este hombre ya no pertenece a nuestra sociedad», especifica Hierrezuelo.

La edil de IU Alicia Pérez argumentó que el socio en cuestión «cuenta con antecedentes muy lamentables de los que tendrían que estar al tanto los técnicos y responsables políticos».

Hierrezuelo reconoció ayer que ni siquiera él o su esposa tenían constancia de lo que había sucedido en Madrid: «Pero hemos podido leer la sentencia y no se trata de irregularidades graves. Hubo una serie de incidencias y en base a otra denuncia de carácter marcadamente político se le cerró la residencia», aclara.

Pero Pérez insistió en la gravedad de los hechos desmentidos por Hierrezuelo: «El responsable del centro clausurado en Alcobendas es la misma persona que está gestionando esa residencia a la que nuestros mayores son derivados aquí, con la connivencia y el apoyo económico del área de Servicios Sociales».

IU también ha preguntado al equipo de gobierno «por la existencia de algún tipo de concierto con los Servicios Sociales, por el que haya primado la derivación de usuarios a este centro, en lugar de a otros asilos con mayor solvencia».

El equipo de gobierno, a través de la edil de Servicios Sociales, la socialista Zoila Martín, se ha mostrado dispuesta no sólo a mostrar la información técnica oportuna, sino a aclarar cualquier otro aspecto que pueda resultar de interés público para el grupo de IU.