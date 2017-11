El PP y Ciudadanos llegan a un acuerdo para una moción de censura en Nerja

El PP y Cs han llegado a un acuerdo definitivo para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Nerja que servirá para desbancar a la actual alcaldesa del PSOE, Rosa Arrabal. La posibilidad de un vuelco político lleva meses planeando sobre el municipio de la Axarquía y ahora ya es inminente. Según han confirmado fuentes de ambos partidos a este periódico, la idea que se baraja es la de anunciar el acuerdo a lo largo de esta semana e iniciar, acto seguido, los habituales trámites burocráticos que lleva aparejada una moción. La elegida para tomar el relevo de Arrabal es la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Gema García. De esta manera, se descarta, también, una hipotética vuelta del exregidor popular José Armijo, que rozó la mayoría absoluta, a falta de un concejal, en las pasadas elecciones de 2015. Entonces, Arrabal logró salir investida gracias a los votos favorables de los concejales del PSOE, Cs, EVA-Podemos e Izquierda Unida.

La aritmética le venía siendo favorable al PP desde el pasado mayo. Fecha en la que se produce la tormentosa salida de la hasta entonces portavoz de Cs, Lola Sánchez, y que, hasta entonces, se había mostrado contraria a refrendar un giro político en Nerja de la mano del PP. Ahora, a los populares les basta con sumar a sus diez concejales el voto favorable de Mari Carmen López, la persona que le queda a Cs en el Ayuntamiento, y alcanzar así la mayoría plenaria que está en once ediles. La adición de los concejales del PSOE (6), IU (2), EVA-Podemos (1) y de Lola Sánchez, en el grupo de no adscritos, ya no da para salvar a la todavía alcaldesa socialista.

Después de varios meses de rumorología en torno a la inestabilidad política en Nerja, que, entre otros puntos, se ha visto reflejada en la enorme dificultad del equipo de gobierno para sacar adelante los presupuestos, el último vuelco político en la provincia ya sólo es cuestión de días. La propia secretaria de Acción Institucional de Cs en la provincia, Teresa Pardo, aseguró a este periódico que en los últimos días se ha logrado avanzar sobre los últimos flecos pendientes que impedían ratificar el acuerdo. Entre otros puntos, la formación naranja estaba pendiente de que el PP asumiera los puntos que incluye el decálogo de la «regeneración política». Por otra parte, fuentes del PP señalaron que la firma del acuerdo se iba producir en la misma mañana de ayer, y que sólo ha quedado pospuesta porque la concejala de Ciudadanos no se encontraba en Nerja.

En esta ocasión, según confirman las fuentes consultadas, el presidente del PP, Elías Bendodo, ha llevado personalmente las negociaciones de esta moción, ejerciendo de interlocutor directo para la propia Pardo. La cercanía que existe entre ambos, y que se ha fraguado en estos dos años que comparten pasillos en la Diputación, habría servido para impulsar una moción de censura que llevaba meses en el aire, pero encallada en la práctica. En el marco político que trasciende al propio Ayuntamiento de Nerja, esta moción no tendrá efectos inmediatos en el tablero político del resto de la provincia.

Según corroboraron las fuentes consultadas, el nombre de Ángel Nozal ha estado sobre la mesa en algún momento de la negociaciones. De hecho, el deseo inicial de la cúpula regional del partido habría sido cobrarse su plaza de vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios a cambio del apoyo que le brinda al PP para recuperar la alcaldía de Nerja. Algo a lo que se habría negado, sin embargo, la dirección del PP de Málaga y el propio Bendodo. No es un secreto, todo lo contrario, que Nozal está en el punto de mira de la formación naranja por el enfrentamiento personal y político que mantiene con una de las personas de mayor peso de Cs en la provincia, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado.

Tras la moción en el Rincón de la Victoria, el PP logra avanzar en su propósito de recuperar el máximo poder provincial antes de las elecciones locales de 2019.