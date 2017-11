Regresan a clase los escolares afectados por pulgas en Vélez

Cerca de 200 escolares del colegio Augusto Santiago Bellido de Vélez Málaga, más conocido como Reñidero, han regresado a las clases después de que el Ayuntamiento haya fumigado a primera hora de este martes la parcela de la que procederían las pulgas que han afectado a alumnos de una docena de aulas.

No obstante, los representantes de las padres y madres de este centro consideran que lo urgente "es limpiar la parcela y ampliar el colegio, tal y como se aprobó en pleno, en vez de fumigar o aplicar otros métodos, por mucho que el Ayuntamiento haya dicho que estas medidas no son nocivas para los niños".

El Consistorio ha remarcado que la desinsectación se ha desarrollado antes del inicio de las clases sobre un solar que linda con el módulo de Infantil y que es utilizado por numerosos propietarios de perros para que éstos realicen sus necesidades. La empresa encargada para ejecutar dicha medida está autorizada por la Junta para este tipo de trabajos, como ha expresado la edil de Educación, la socialista Cynthia García.

García ha instado a que el propietario de la parcela "repare la valla de manera urgente para cercar el espacio y así evitar el libre acceso de animales, cuyos excrementos han sido el origen de las pulgas". Si este requerimiento no es atendido, al igual que no lo ha sido el de la desinfección y desinsectación, el Consistorio tiene previsto reparar también el vallado.



"Resolver el tema de las picaduras de insectos a los alumnos ha sido siempre una prioridad y se está procediendo para erradicarlo cuanto antes pero, como Ayuntamiento, debemos respetar los procedimientos que establece la legalidad", defiende la propia edil de Educación. Para los responsables públicos, los expertos han indicado que una fumigación integral del centro educativo, como reclaman algunos portavoces del Ampa, "supondría suspender las clases y cerrar el colegio unos seis o siete días para evitar el riesgo de intoxicación".



"Pero no existe una necesidad real de fumigar en las instalaciones del colegio al no existir en él ninguna plaga. Por todo ello, las actuaciones se están concentrado en la parcela colindante al centro, foco de las infecciones, causadas principalmente por excrementos de animales", insiste el Consistorio. La propia administración local ha solicitado además la colaboración ciudadana "para que los propietarios de mascotas de la zona no las lleven a realizar sus necesidades a ese solar para evitar que se puedan originar posibles nuevas infecciones".