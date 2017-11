Le condenan sólo a 2.160 euros por una casa en suelo no urbanizable

En El Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga ha condenado al exalcalde de la localidad axárquica de Sayalonga José Luis Navas (PSOE) por conceder en 2004 una licencia de obra a su mujer para la construcción de una vivienda de casi 390 metros cuadrados en una parcela sobre suelo calificado de no urbanizable.

El juzgado le impone por ello el pago de una multa únicamente de 2.160 euros. Eso sí, la pena incluye la inhabilitación para empleo o cargo público de carácter electivo durante siete años, aunque no parece que el exalcalde vaya a presentarse de nuevo al puesto.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la esposa del entonces alcalde presentó en diciembre de 2002 una solicitud para construir una vivienda y en noviembre del año 2004 se concedió a pesar de contar con los informes desfavorables del arquitecto municipal y del secretario en 2003. La licencia tampoco contaba con el informe preceptivo de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, el hecho de que las obras de la vivienda finalizaran probablemente en el año 2005 ha provocado que el delito contra la ordenación del territorio esté prescrito.

Dicha construcción, dice la resolución, estaba en suelo clasificado como no urbanizable y no eran legalizable en aquel momento al no estar justificado el cumplimiento de la necesidad de la vivienda vinculada a explotación agrícola.

A pesar de lo exiguo de la condena, también se declara probado que actualmente el suelo donde se ubica la vivienda es urbanizable sectorizado. Ello quiere decir que, transcurridos los años, el suelo sobre el que se levanta la vivienda se puede legalizar si se siguen los procedimientos para transformarlo en suelo urbano consolidado, para lo que son necesarias las aprobaciones del plan parcial, del proyecto de reparcelación del sector y del proyecto de urbanización.

La sentencia se dicta con la conformidad del acusado con la calificación y la pena solicitada finalmente por el ministerio fiscal, quien retiró la petición inicialmente formulada de demolición de la vivienda y de declarar la nulidad de la licencia.

El exalcalde abandonó el cargo en noviembre de 2009, cuando fue condenado por un delito contra la ordenación del territorio a un año de cárcel y nueve de inhabilitación, pero posteriormente fue absuelto por la Audiencia Provincial de Málaga tras revisarse su caso.