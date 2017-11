Detenida una mujer en Vélez Málaga por maltratar a su perra

La colaboración ciudadana ha permitido rescatar a una perra que se encontraba encerrada en una azotea en muy malas condiciones en una intervención en la que la dueña de la mascota, una mujer de 56 años, ha sido detenida por un presunto delito de maltrato animal.

Candela, de la raza rottweiler, se recupera en una una protectora en Almuñécar (Granada) a la espera de una familia que la adopte. Según ha informado hoy la Comisaría Provincial de Málaga, la actuación policial se produjo el miércoles 8 de noviembre tras la llamada de un ciudadano al 091 en la que alertaba de la situación de abandono y grave estado de salud de un perro que la propietaria mantenía encerrado desde años atrás en una terraza. Los agentes que acudieron al lugar se encontraron con "una perrita dócil y cooperadora" que presentaba un grave estado de desnutrición y con severos problemas de salud, ya que tenía muy marcadas las costillas y los huesos de las caderas.



El can, que deambulaba con dificultad, fue trasladado inmediatamente a una clínica veterinaria para que recibiera tratamiento. Según el informe veterinario, Candela pesaba 23 kilos cuando su peso debería de ser alrededor de los 42 y no había recibido cuidados profilácticos. La versión policial añade que padecía de leishmaniasis, una enfermedad que no detectada y tratada puede causar la muerte del perro. La perrita, que presentaba un cuadro grave de enfermedad en la piel de origen alérgico por falta de tratamiento, había adoptado una conducta recurrente y neurótica de autolesión, presentando también una enfermedad ocular bilateral de sencillo diagnóstico y tratamiento con una evolución que podría ocasionar ceguera.

Finalmente, con toda la información recopilada, los investigadores detuvieron a la mujer como presunta responsable de un delito de maltrato animal y trasladaron a la perra a la Protectora Refugio Cantalobos en Almuñécar (Granada), lugar en el que se encuentra a la espera de una familia adoptiva. La investigación policial ha sido remitida al Juzgado de Instrucción Cuatro de Vélez Málaga.