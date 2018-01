Nerja se movilizará para exigir las obras de la depuradora

La alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal (PSOE), y el concejal delegado de Infraestructuras, el también socialista José María Rivas, han anunciado movilizaciones para exigir las obras de la depuradora, una vez que han conocido que el Ministerio de Medio Ambiente estudia la rescisión del contrato con la actual adjudicataria, la UTE EDAR Nerja.

"Queremos denunciar públicamente que nos sentimos engañados porque hemos preguntado desde hace meses a los técnicos ministeriales, en la mesa de trabajo que preside la Asociación de Empresarios de Nerja, sobre la posible rescisión del contrato, porque desde el verano la empresa adjudicataria está en concurso de acreedores y las obras suman mucho retraso. No se nos contestó en ningún momento y hoy nos hemos enterado por la prensa, en vez de por los cauces oficiales, el registro municipal de entrada o un simple email", alega Arrabal.

No obstante, después de conocer este nuevo jarro de agua fría para el futuro del saneamiento integral en el único municipio costasoleño que arroja sus aguas sucias directamente al mar, sin depurar, el Consistorio ha anunciado que este jueves elevará a pleno una propuesta conjunta de la alcaldesa, los portavoces de los distintos grupos municipales y la edil no adscrita "para instar al Ministerio de Medio Ambiente y Gobierno central a la búsqueda de solución definitiva para la finalización de las obras de la EDAR, colectores interceptores, estaciones de bombeo y emisario de Nerja".

Durante la rueda de prensa ofrecida por Arrabal y Rivas en el lugar donde estaba previsto que esta semana se retomasen las obras de la depuradora, como la pasada semana anunció el propio Ayuntamiento, también han estado presentes otros integrantes de los tres grupos políticos que forman parte del equipo de gobierno (PSOE, IU y EVA-Podemos), así como representantes de la Asociación de Empresarios de Nerja. "Estamos enfadados porque incluso he intentado en las últimas horas hablar con los técnicos del Ministerio para preguntar sobre la no reanudación de las obras y no he podido. Sí que he contactado con el jefe de obra, el que firmó el documento de petición de inicio de los trabajos este lunes, y me ha dicho que no tiene nada que decir", finaliza Rivas.