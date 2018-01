Organizan una ruta costera por los yacimientos fenicios del término veleño

La Sociedad Amigos de la Cultura de Vélez Málaga ha organizado, con la participación de otro colectivo axárquico como Gena-Ecologistas en Acción, una ruta senderista por la costa del término veleño, cuyo objetivo es el de dar a conocer y divulgar las investigaciones sobre los extraordinarios yacimientos fenicios de Toscanos.

Esta actividad cultural está prevista para el próximo domingo 4 de febrero. «La hora del encuentro será a las nueve y cuarto de la mañana en la azucarera de Torre del Mar, para comenzar con la visita guiada por la exposición denominada En Equipo, que precisamente sirve para divulgar estos yacimientos fenicios», argumentan los organizadores.

A las diez se iniciará la caminata con dirección a Toscanos y el final de la ruta está previsto para las dos de la tarde en el Castillo del Marqués. Allí un autobús recogerá a los asistentes para llevarlos hasta el punto de origen. La longitud del trazado es de 8,4 kilómetros, de tal manera que no se recomienda la participación de personas de corta edad o que no suelan andar. Además se recomienda asistir provisto de zapatillas deportivas, gorra y agua. El importe del transporte es de cinco euros, que se entregarán al subir al autobús. No es necesaria inscripción previa en esta actividad, puesto que no hay un número limitado de participantes.