El sector del aguacate se acerca "con optimismo" al final de la campaña

Destacan el repunte del precio de la fruta, pero indican que los 3 euros marcados por la Junta es "un máximo"

El sector del aguacate en la provincia de Málaga, la que acapara la mayor parte de las 50.000 toneladas que cada campaña genera España, mira «con optimismo» al final de la temporada de recolección. Los datos provisionales son similares a los de hace un año, con lo que volverá a rozar esa barrera ya reseñada de los 50 millones de kilos. Destacan los portavoces de los agricultores que se ha podido capear la sequía «pese a las restricciones consensuadas con la Junta durante los últimos 12 meses», pero discrepan del repunte en precios.

Para el colectivo el observatorio autonómico de precios en origen señala unos 3 euros en la actualidad, «que no tienen en cuenta los calibres pequeños, de manera que la media que reciben los productores está en poco más de los dos euros». No obstante, varios de los sindicatos consultados, tal es el caso de Asaja, reconocen que es pronto para realizar análisis de una campaña que justo en estas fechas vive uno de sus repuntes en cuanto a comercialización: el otro se fija a dos semanas de las fechas navideñas, justo cuando el consumo también experimenta un significativo repunte.

Otro de los aspectos que está en el debate colectivo dentro de este sector, el de los subtropicales en general, es el encuentro previsto para este miércoles 21 de marzo con la Junta de Andalucía. Sobre la mesa está la revisión de las restricciones en los riegos que la comarca de la Axarquía mantiene desde la pasada Semana Santa. De hecho, el pasado año fue histórico porque nunca antes se habían iniciado los cortes en el mes de abril, ante la falta de precipitaciones que se arrastraba durante los tres últimos años.

Portavoces agrarios comarcales como Benjamín Faulí, técnico de Asaja en Málaga y voz autorizada en el constante diálogo con las administraciones competentes en el ámbito agrario, recuerda que no sólo se abordará ese aspecto. «También están presentes las obras programadas y que no se han culminado aún. No podemos pensar que con las lluvias de estas últimas semanas, que han retrasado la aprobación del decreto de sequía hasta después del verano, no seguimos necesitándolas», remarca Faulí.

Precisamente la pasada semana se anunciaba como inminente la puesta en marcha de los prometidos trasvases desde el cauce bajo del río Chíllar hasta el embalse de la Viñuela. Los técnicos de la empresa pública de aguas dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía confirmaban este extremo, una vez que ya se han ejecutado los trabajos que unen mediante tuberías los pozos nerjeños con la red existente hasta el límite de este municipio y Torrox.

La Junta de Andalucía ya anunció que este nuevo caudal permitirá incrementar en al menos un hectómetro cúbico anual los recursos del embalse axárquico, el de mayor capacidad de la provincia y que pese a las últimas lluvias todavía permanece muy por debajo de la media de la última década. Apenas dispone de un tercio de su capacidad total para el suministro de agua para consumo humano y la distribución en el regadío intensivo del litoral oriental donde se concentran las mayoría de las explotaciones de aguacates del continente europeo.

En este territorio se dedican a su cultivo 8.000 hectáreas, capaces de producir esas 50.000 toneladas que son justo lo que anualmente crece en Europa el consumo de aguacates. Datos que sí que invitan «al optimismo».