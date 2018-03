El Extra del Día del Padre de la ONCE deja 360.000 euros en la Axarquía

El Sorteo del Extra del Día del Padre de la ONCE ha dejado parte 360.000 euros en la Axarquía, donde Pedro José Alvarino ha vendido nueve cupones premiados con 40.000 euros en una ruta que comprende las localidades de El Trapiche, Torre del Mar, Torrox y Nerja.

Aunque la mayor fortuna se la ha llevado la aldea del Rocío, en Huelva, donde se ha vendido la serie agraciada con los 17 millones de euros, a las puertas de la ermita, el Extra del Día del Padre ha llevado también la ilusión a varios municipios axárquicos.

Pedro José Alvarino, colombiano de origen, residente en España desde hace 18, y vendedor de la ONCE desde 2015, ha recibido esta mañana la noticia del premio que ha dado esperando en la consulta de Obstetricia para conocer el sexo de su segundo hijo. "Dios mío, Dios mío, ay Dios mío... me siento doblemente premiado y muy dichoso, no me imaginaba que pudiera dar el premio del Extra la verdad –decía emocionado-. Le estoy muy agradecido a la ONCE por el trabajo que tengo y espero quedarme en la ONCE hasta los restos".

El epicentro de la fortuna de este sorteo se ha situado en la aldea de Almonte donde Mario Rodríguez Calado, vendedor de la ONCE desde 2013, dio la serie agraciada con los 17 millones de euros del premio mayor, a un cliente "entre forasteros, turistas, fieles y gente de paso" que acuden diariamente a la ermita del Rocío.

En total el Extra del Día del Padre de la ONCE ha repartido 17.360.000 euros en Almonte, 360.000 euros en la comarca de Nerja, y 40.000 euros respectivamente en Níjar (Almería) y (Bujalance) Córdoba, por lo que ha repartido en total 17,8 millones entre las provincias de Huelva, Málaga, Almería y Córdoba.