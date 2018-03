Alfarnate cierra un mes histórico de lluvia con 500 litros por metro cuadrado

El municipio axárquico de Alfarnate, el de mayor altitud de toda la provincia de Málaga, ha completado un mes histórico en cuanto a precipitaciones. Ningún otro pueblo malagueño puede presumir de haber acumulado más de 500 litros por metro cuadrado. Son datos que compensan el déficit hídrico de estos dos últimos años, según ha expresado a este periódico el alcalde, el socialista Salvador Urdiales.

Además, en el cierre del invierno, las bajas temperaturas registradas hasta de algún grado bajo cero han contribuido a que la próxima cosecha de cerezos pueda ser óptima. El regidor recuerda el papel de este árbol como auténtico embajador del pueblo, puesto que hasta la fiesta gastronómica de cada mes de junio se denomina Día del Cerezo.

«Por quejarnos de algo, podríamos decir que se han visto afectados con algunos daños determinados caminos rurales, o que la campaña de la aceituna, que aquí es más tardía, se ha retrasado y todavía quedan siete u ocho días de faena por culpa de este inesperado mes de lluvias. Pero todo lo demás es más que positivo. No recuerdan ni los más viejos que en un mes no hayamos tenido ni tres días sin lluvia. Ha sido histórico», señala.

Recuerda que gracias a que el cerezo aún no está en floración, el agua caída no ha interferido tampoco con la nueva cosecha. «Realmente resulta llamativa la gráfica del mes. Apenas dos días no hemos registrado ninguna cantidad de lluvia desde el 26 de febrero. El 13 de marzo siguió a una cadena de jornadas en la que hubo un máximo, el 2 de marzo, de 104 litros por metro cuadrado», añade el regidor de Alfarnate.

Urdiales recuerda que el primer día de lluvia se encontraba en Archidona, precisamente en un encuentro comarcal acerca de las medidas necesarias para afrontar la sequía acumulada. «Fue un día en el que se anunciaba agua y empezamos a bromear, acerca de que si teníamos por delante unos 250 litros, no serían necesarias las medidas proyectadas. A nadie se le ocurrió pensar que caería el doble de agua», agrega.



Aporte al embalse axárquico

Cuando la vega de Alfarnate y la localidad granadina de Zafarraya alcanza cantidades de agua significativas, en el río Guaro, muy cerca del casco histórico de Periana, aflora un caudal que va directo a los afluentes del Embalse de la Viñuela, el de mayor capacidad de la provincia y que ya está por encima de un tercio de su capacidad.

Esta circunstancia «se ha producido después de varios años en los que no salía», manifiesta Salvador Urdiales. Expresa que se trata de una señal «muy buena» y que seguro que contribuye a que el pantano en los próximos meses pueda acercarse al caudal medio para estas fechas dentro de la última década, «alejando así algunos de los fantasmas que hemos tenido acerca de las restricciones para este próximo verano».

Urdiales, no obstante, recuerda que hay infraestructuras pendientes y que lo sucedido en estos últimos años «debe fomentar esa conciencia colectiva acerca de la importancia del agua potable, con las lógicas precauciones entre la ciudadanía para evitar el despilfarro de un bien tan preciado», concluye el munícipe.