Los regantes de Nerja y Frigiliana se oponen al trasvase del río Chíllar

Colectivos de regantes de Nerja, Maro y Frigiliana se oponen al trasvase de hasta 9 hectómetros cúbicos anuales desde el río Chíllar hasta el embalse de la Viñuela, según informó ayer en un comunicado la Asociación de Empresarios de Nerja. Exigen que una medida de emergencia no se convierta en una iniciativa habitual para propiciar que se mantenga el crecimiento exponencial del sector agrícola de los subtropicales en la Axarquía.

«Lo que inicialmente se planteó como una medida de emergencia para abastecer el consumo humano dada la sequía anterior a la temporada de lluvias, ha dejado entrever, tras las precipitaciones de las últimas semanas, la verdadera intencionalidad del trasvase: abastecer con agua proveniente de los acuíferos de Nerja las producciones de subtropicales de la Axarquía, así como garantizar el abastecimiento de agua para futuras explotaciones», denuncian.

Pero fuentes de la Mancomunidad oriental lamentaban ayer que determinados empresarios de Nerja quieran «abrir a estas alturas» un frente sobre este asunto cuando el Ayuntamiento es participe de las obras desde el primer momento y con informes de la Junta de Andalucía. Aclaran que históricamente el río Chíllar arroja millones de litros al mar incluso en verano.

Asimismo, recuerdan que el colectivo de regantes nerjeños ha reutilizado durante décadas parte de sus excedentes para abastecer de agua potable, «fuera de la normativa autonómica y sin contraprestación pública, a urbanizaciones como la Fuente del Badén que debieran recibir sus caudales a través de las redes municipales de suministro».

Los regantes de esta parte más oriental de la comarca de la Axarquía insisten en que el municipio de Nerja tiene asignado en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea Andaluza la cantidad de 3,28 hectómetros cúbicos en el horizonte de 2021, de los que un total de 2,99 deberían proceder de «recursos subterráneos del Chíllar según el propio Plan, no disponiendo el municipio de puntos de captación suficientes tras la pérdida en los últimos años de captaciones propias como la Cueva de los Bojes o la Corta de la Tercera Fábrica».

Además sostienen que no se habrían tramitado por parte de la Junta «un informe de impacto medioambiental que garantice que dicho trasvase no va a afectar al suministro para el consumo humano en Nerja y que no va a dañar los ecosistemas y parajes locales».

También denuncian la falta de información pública por parte del equipo de gobierno nerjeño, que en el último pleno del Ayuntamiento no consideró la propuesta empresarial de «crear una mesa de trabajo sobre dicha cuestión». No obstante, no entienden que los distintos gobiernos locales, «pasados y presentes, no hayan solicitado la concesión de los pozos, cuando el municipio no tiene asegurados los recursos hídricos».

Por estos motivos, el colectivo empresarial nerjeño prepara movilizaciones e incluso pedirá que se celebre una sesión plenaria extraordinaria en el Consistorio para abordar en exclusiva tal problemática: «No podemos hipotecar nuestro presente y nuestro futuro permitiendo que nuestros recursos hídricos se esquilmen», argumentan.