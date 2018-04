El Gobierno afirma que las obras de la depuradora de Nerja ya se hallan al 93%

Que reste apenas el 7% de los trabajos hace albergar esperanzas de que en breve se culmine este proyecto, según Cs

Las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Nerja se encuentran al 93% de ejecución. Es la información que el Gobierno central, con fecha 3 de abril, ha trasladado de manera oficial al diputado malagueño Guillermo Díaz (Cs). «Queda pendiente de finalizar la ejecución de las estaciones de bombeo de Burriana y Chíllar y determinados tramos de colectores que discurren por el casco urbano», relata el documento al que ha tenido acceso este periódico.

El Estado, después de la pregunta parlamentaria que a principios de este año formuló Ciudadanos, expresa que en septiembre de 2017 puso en marcha un expediente administrativo de resolución de contrato. Relata que, pese a que la adjudicataria se hallaba desde el verano en situación concursal, «seguía existiendo la posibilidad de que la UTE continuase con las obras».

De esta forma justifica que no se «continuara con el proceso» y que no se «efectuara ni comunicación ni requerimiento a la UTE» de manera que los trabajos siguieron hasta el pasado mes de octubre. Y de esas obras completadas a lo largo de dicho periodo se dio cuenta en noviembre, mediante la presentación de «certificación de lo ejecutado». El Gobierno señala que no fue hasta diciembre de 2017 que directivos de la antigua empresa adjudicataria «decidieron creara una nueva sociedad e iniciaron un proceso de compra-venta en el que se incluyeron las obras de la EDAR de Nerja».

En virtud de la respuesta facilitada al grupo de Cs en el Congreso de los Diputados se sabe ahora el procedimiento con fechas exacta que durante meses mantuvo en el aire la ejecución de la depuradora nerjeña hasta alcanzar, tal y como se recoge, ese 93% de ejecución que hace albergar las «máximas esperanzas de ver culminado el proyecto», como argumentan fuentes de Ciudadanos.

El documento oficial constata la fecha del 11 de enero, y no la hecha pública posteriormente, justo como la correspondiente a una reunión clave mantenida en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Ahí se les comunicó a los representantes de la nueva sociedad que se haría cargo de las obras que se había decidido retomar «el referido expediente de resolución de contrato».

El gobierno central informa a Cs de que, de acuerdo a la normativa de contratos, «será necesario elaborar ahora un proyecto de liquidación que constate la obra realmente ejecutada hasta el momento y, una vez que se resuelva el contrato, deberá licitarse un proyecto de terminación de las obras». Sin embargo, el Ayuntamiento ha confirmado a este periódico que con el inicio del mes de abril continúan los trabajos en base al acuerdo adquirido recientemente entre la sociedad adjudicataria recién creada y el Ministerio responsable del proyecto.