El jurado declara culpable al acusado de estrangular a su pareja en Torre del Mar

Un jurado popular declaró ayer viernes culpable de un delito de homicidio al hombre acusado de acabar con la vida de su pareja en la habitación de un hotel en el que se alojaban en el núcleo poblacional de Torre del Mar, en la localidad de Vélez Málaga, al estrangularla con el cable de un cargador de móvil. El juicio comenzó el pasado lunes en la Audiencia de Málaga y el Tribunal popular ha estimado la tesis de la Fiscalía, que tras la lectura del veredicto de culpabilidad ha mantenido su petición de 15 años de prisión –pena máxima de dicho delito–, al darse la circunstancia agravante de parentesco.

Asimismo, la fiscal insistió en que el acusado siga en prisión preventiva hasta el máximo legal de la mitad de la pena solicitada. La defensa, por su parte, mostró su disconformidad con ambas peticiones y señaló que pretende recurrir la sentencia que dictará ahora la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado. Los hechos sucedieron en junio de 2015. La pareja, de nacionalidad danesa, estaba de viaje para pasar unos días con un amigo. Un día, ambos estaban en un chiringuito con unos amigos y mantuvieron una discusión. La mujer se fue al hotel y cuando el hombre regresó, volvieron a discutir, tras lo que cogió el cable del cargador de un teléfono móvil y la estranguló, según la acusación. Durante el juicio, el acusado declaró que discutieron, pero hicieron las paces y entonces mantuvieron relaciones sexuales, practicando al final la asfixia erótica. Al terminar, no se dio cuenta de nada, porque se quedó dormido y al día siguiente fue cuando vio que ella no despertaba y no se movía. Entonces, añadió, avisó a la persona de recepción y que no entendía bien lo que le preguntaban porque no sabe hablar español. Asimismo, dijo que la mujer tomaba medicamentos para el asma y también antidepresivos, además de que ese día habían consumido gran cantidad de droga y alcohol.