Vélez tiene hasta el 20 de abril para evitar que sus cuentas sean intervenidas por Hacienda

Poco más de una semana. Ese es el plazo que le queda al Ayuntamiento de Vélez Málaga para presentar al Ministerio de Hacienda un plan de ajuste para asegurar el pago a los proveedores en un máximo de 30 días desde que se emite la factura, tal y como exige la Ley contra la Morosidad. Vélez recibió hace unas semanas una carta del ministerio en que le exige este plan antes del 20 de abril y su cumplimiento si no quiere que sea el Estado quien asuma la gestión de los pagos de esta localidad con los recursos municipales.

La carta remitida al Ayuntamiento de Vélez Málaga es una de las catorce enviadas a otras tantas administraciones locales de España y que forman el grupo de entidades más morosas de España. El Consistorio de Vélez es una de esas 14 entidades morosas advertidas por el Ministerio de Hacienda, que señala como límite el 20 de abril para que redacten y presenten el plan de ajuste. A partir de esa fecha, de no disponer del nuevo plan de pago a proveedores o inclumplirlo durante dos meses seguidos, los ayuntamientos se exponen a que sea el Ministerio de Hacienda el que intervenga las cuentas municipales y se haga cargo de reducir la morosidad, a cuenta de los fondos que les correspondan a esas ciudades por la financiación local. Eso, como consecuencia directa, supone que todos los gastos previstos se priorizan para hacer frente a los pagos a proveedores en primer lugar.

Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda del último trimestre del año 2017, publicados en marzo, señalan que el Ayuntamiento de Vélez Málaga multiplica por cinco el plazo máximo para el pago de facturas, pasando de los 30 días establecidos por ley a 153,76 días. Estas cifras sitúan a Vélez Málaga como el séptimo ayuntamiento más moroso de España, por detrás de Jaén (557,19 días), Algeciras (378,53), Parla (320,73), Jerez (284,42), Chiclana (209,17) y Alcorcón (158,50 días).

La carta remitida por el Ministerio de Hacienda advierte además de que estos municipios ya tuvieron que presentar un plan de ajuste en el tercer trimestre de 2017 y que se sigue incumpliendo.



El alcalde de Vélez defiende su gestión

El alcalde veleño, el socialista Antonio Moreno Ferrer, defiende que desde febrero se han tomado medidas contra la deuda municipal a raíz de una primera comunicación que a principios de año realizó Hacienda en base al gran incremento que desde hace tres años ha acumulado el periodo medio de pago a proveedores. "No somos irresponsables. En el nuevo presupuesto hemos reservado tres millones para pago a proveedores con los que reduciremos ese periodo y también hemos empezado a tomar otras medidas, como la creación de una nueva plaza de interventor para agilizar este departamento municipal", aclara.

El regidor recuerda que la deuda actual es de 5 millones, pero sólo en pago a entidades bancarias se han abonado 6 millones en el último año. "Podríamos hacer como el anterior gobierno y pedir un anticipo al Patronato de Recaudación, pero eso es aplazar el problema. Lo que no entendemos es que siendo un ayuntamiento con superávit, la normativa actual nos impide invertir el mismo en pagar a proveedores", matiza. Asimismo ha expresado que en un término tan extenso y repleto de núcleos como el suyo no cabe reducir servicios públicos, al contrario "los hemos ampliado, incluso en competencias de regeneración de playas que no son nuestras, por lo que es normal que haya ahora más facturas. Sin contar las muchas que el Partido Popular nos dejó sin pagar y que son anteriores al actual mandato", aclara.