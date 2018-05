Trabajo obliga al Hospital de la Axarquía a adecuar los armarios por riesgo biológico

­La Inspección de Trabajo ha requerido al Hospital comarcal de la Axarquía a que adecúe los armarios del personal ante la exposición a riesgos biológicos en un plazo de dos meses.

Este requirimiento surge tras denunciar CSIF el pasado mes de diciembre el riesgo que presentaban para la seguridad y salud de los trabajadores las taquillas del personal del centro hospitalario, que no cumplían con las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en lo referente a trabajadores expuestos a agentes biológicos.

El centro hospitalario ha proporcionado a los trabajadores taquillas modulares, que disponen de dos puertas que dan acceso cada una a dos compartimentos, uno para ropa y otro para calzado. No obstante, como señala la Inspección de Trabajo en su escrito, el centro ha asignado cada módulo a dos trabajadores, lo que supone que cada trabajador únicamente dispone de la mitad del módulo y de la mitad del espacio, «no cumpliendo la taquilla con los requisitos de capacidad y separación de ropa de trabajo y de calle». Para CSIF, este requerimiento sienta un precedente en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el SAS para garantizar la protección de los trabajadores contra riesgos biológicos y el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente. Además, recuerda que los armarios no sean de uso individual y tengan uso compartido de vestuario personal y de trabajo no cumple con la normativa.