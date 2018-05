El acuerdo para el tranvía de Vélez se retrasó por la denuncia del PP

El tranvía de Vélez Málaga sigue en vía muerta y, a diferencia de la situación que atraviesa el de Jaén, no parece que pueda reanudarse el servicio antes de que concluya el actual mandato, dentro de un año.

Fuentes de la Junta de Andalucía justifican que no haya un acuerdo para la capital axárquica, y sí para el sistema tranviario de Jaén, porque una denuncia del PP ante el Tribunal de Cuentas ha demorado la decisión definitiva para impulsar el convenio que regule en un futuro la financiación del déficit anual.

El alcalde veleño, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), que anteayer solicitó una reunión urgente con la Junta para allanar el camino hacia la reanudación del servicio en su municipio, remarca que el PP sólo ha conseguido poner obstáculos en estos últimos años para que los ciudadanos no puedan disfrutar de un medio «cómodo, rápido y puntual, además de sostenible».

Después de que haya quedado demostrado por parte del Tribunal de Cuentas que no ha habido irregularidad alguna, en términos económicos, sobre la puesta en marcha de una primera fase del tranvía, Moreno Ferrer subrayó el enorme esfuerzo realizado por el personal municipal para atender cada uno de los requerimientos del alto tribunal. No obstante, todo el procedimiento para demostrar que no se cometió ningún tipo de irregularidad técnica o financiera ha enfriado el posible acuerdo ya comprometido a principios de este mandato por la Junta.

Otro de los aspectos en el que los responsables autonómicos de momento no responden es acerca de la diferencia en el porcentaje de financiación para una y otra ciudad. En Jaén hay finalmente un compromiso para que la Junta asuma el 75% del déficit, mientras que el acuerdo inicialmente anunciado para la ciudad costasoleña es de apenas el 40%.

El edil delegado de Transportes de Vélez Málaga, el andalucista Marcelino Méndez-Trelles, considera que el Partido Popular, además de paralizar el tranvía en junio del año 2012, «ha estado durante años solicitando una investigación, alegando supuestas irregularidades, despilfarro en la puesta en marcha del servicio, algo que absolutamente ha desmentido la resolución del Tribunal de Cuentas», matizó.

Pero aunque el edil muestre su optimismo tras conocer que en Jaén se va a reanudar el servicio de tranvía, en el seno del equipo de gobierno veleño hay cierta desconfianza. De hecho, la Junta no tiene previsto una partida presupuestaria para reparar los daños del abandono al que se han visto sometidas las vías los últimos seis años. En su momento, el propio Méndez-Trelles manifestó que eran necesarios 1,5 millones.