Algarrobo pide prudencia respecto al atropello de una niña

El Ayuntamiento de Algarrobo ha pedido prudencia y respeto sobre la presunción de inocencia, a raíz del atropello de una niña en una gasolinera del casco histórico del municipio.

En un comunicado público, ratificado por el alcalde, Alberto Pérez, se insta a la ciudadanía a "no lanzar bulos en las redes sociales y a que se espere a una resolución judicial del caso". Añade la autoridad municipal que las opiniones "perjudican la investigación y la tranquilidad de familiares y vecinos".

El Consistorio califica el incidente de desafortunado y no entra en detalles sobre si la menor de dos años caminaba sola por la gasolinera, ante un supuesto descuido, o si hubo o no intencionalidad en el atropello. Las cámaras de seguridad no parecen determinar estos aspectos y sí que han permitido determinar la identidad del propietario del vehículo. "De momento sólo podemos decir que serán los jueces los que resuelvan si hubo o no un delito. Afortunadamente la pequeña está en casa y no hay que lamentar daños personales significativos en este caso", aclaran fuentes de la investigación.