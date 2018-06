El exalcalde de Cómpeta, inhabilitado seis años por un delito urbanístico

El exalcalde de Cómpeta Leovigildo López (PP) ha sido condenado a seis años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito contra la ordenación del territorio.

El exregidor fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga y ahora la Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado el recurso presentado por la defensa del acusado y ha confirmado la primera resolución, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

En la sentencia también se condena a un arquitecto municipal por autorizar una vivienda en suelo no urbanizable que no llegó a materializarse, al considerarse que eran conscientes de que no podían conceder licencia y de que la parcela no reunía los requisitos legales para poder construir.

Los hechos se remontan a diciembre de 2005 cuando un particular solicitó al Ayuntamiento la aprobación de un proyecto de actuación para una vivienda que ligaba a una explotación agrícola y el arquitecto emitió un informe advirtiendo de la necesidad de justificar su uso.

Tras sustituirse una hoja del documento, el arquitecto informó a favor, aunque ya advertía que el mismo promotor había presentado seis proyectos de actuación para seis diferentes viviendas simultáneamente y que ello pudiera ser indicio de una parcelación urbanística, no obstante, el entonces alcalde admitió a trámite el expediente.

La Junta de Andalucía informó desfavorablemente porque no estaba debidamente acreditada la necesidad de la vivienda a fines agrícolas, pero el arquitecto ahora condenado solo requirió al promotor documentación sobre el acceso a la parcela y justificación de que disponía de los servicios de infraestructura necesarios para el uso de la vivienda.

El 27 de abril de 2007 el proyecto de actuación fue aprobado y el diciembre del mismo año, el exalcalde "a sabiendas de que resultaba contraria a las normas urbanísticas aplicable, y bajo la cobertura jurídica artificiosa creada", concedió la licencia de obras solicitada.