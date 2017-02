El truco para atarse los cordones de un niño que está dando la vuelta al mundo

En poco más de semana y media, el vídeo de Colton Lillard, un niño de 5 años, atándose los cordones, ha llegado a superar los 12 millones de reproducciones. Una pasada para algo tan simple, pueden llegar a pensar algunos, pero es que Colton enseña un truco que los que tienen hijos pequeños en casa, seguro que sabrán agradecer.

A la hora de reinventar y sacar a relucir la creatividad para enseñar a los pequeños nuevas formas y trucos para aprender, cualquier ayuda es bienvenida. En este caso, la ayuda viene dada por un pequeño de 5 años llamado Colton que nos enseña un "nuevo" truco para atarse los cordones de los zapatos.

El truco es el siguiente: Cogemos la punta de uno de los extremos del cordón y lo encasquetamos en el agujero por el último agujero de la zapatilla, por el que ha salido el mismo cordón. Hacemos lo mismo con el otro extremo. A continuación cogemos las dos lazadas, las cruzamos y apretamos. Luego, repetimos la misma operación pero esta vez dejando un hueco antes de cerrar para pasar una de las lazadas.

El truco, aunque no es nuevo para muchos, para otros cientos de personas sí y no pueden estar más agradecidas con la madre de Colton por compartirlo en Facebook. "Una señora, de 50 años, me dijo que había tenido un accidente cerebrovascular y que la única cosa que no podía hacer era atrase los zapatos. Después de ver el vídeo dijo que tuvo la oportunidad de hacerlo", contó Lillard a 'Today'.