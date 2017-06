La piscina improvisada de un niño en el balcón ya es viral

Ante el abrumador calor que estamos soportando los últimos días, no es de extrañar que la imagen del día sea una piscina. Pero no es una piscina cualquiera, es una obra maestra.



No se sabe muy bien dónde transcurre la escena, ni siquiera si es un fotomontaje. El caso es que la imagen de un niño de unos ocho o nueve años con la terraza forrada con un plástico y llena de agua a modo de piscina improvisada se ha convertido en uno de los grandes virales del año.





We all living in 2017 and this kid is already in 3017 pic.twitter.com/yf1TUMoZXm