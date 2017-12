Silvia Charro, despedida tras su vídeo viral sobre las hipotecas a tipo fijo

A Silvia Charro le ha salido caro convertirse en el personaje del día. Tras publicarse un vídeo en el que explicaba las características de las hipotecas a tipo fijo de manera un tanto ''peculiar'', la empresa a la que representaba, la inmobiliaria de viviendas de lujos alemana Engel & Völkers, ha despedido a la experta financiera.

Sin embargo, en declaraciones realizadas a Eldiario.es, ha tratado de aclarar que tanto ella como su compañero Simón Pérez, que aparece juanto a ella, no iban perjudicados durante el rodaje. Al parecer, le llamaron durante una comida de empresa para hablar sobre hipotecas y para tratar de darle mayor impacto al vídeo, acordaron interpretar el papel de ''pasados''. Pero la propia implicada ha admitido que la promoción se les ha ido de la mano.

Charro no ha sido protagonista únicamente en redes sociales, diferentes medios de comunicación también se han hecho eco del vídeo debido a su repercusión. No obstante, ella ha querido aclarar que a pesar de las noticias que se han publicado sobre su situación como colaboradora esporádica con la inmobiliaria, ella contaba con un contrato firmado con ellos y que ahora no tiene acceso a ninguna de sus cuentas con Engel & Völkers.