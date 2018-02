Los emotivos SMS de una niña a su abuelo fallecido

Que los niños de hoy en día saben manejas el teléfono móvil mejor que muchos adultos no es nada nuevo. Pero lo que no se imaginaba el presentador británico James O'Brien era que su hija utilizaría su viejo Smartphone para algo más que para jugar o ver vídeos.



El británico ha compartido en Twitter una imagen de los mensajes que su hija ha estado mandando a su padre, fallecido hace cinco años.



"Te quiero abuelo, espero que pases buenos ratos en el cielo, que conozcas a Jesús y que tengas una feliz vida. Te quiero y mi vida no habría sido tan increíble sin ti", es uno de los mensajes que la niña envió a su abuelo a través del teléfono.







My youngest has had my old phone for a couple of years. Just for games, which I download for her before disconnecting the internet. Still has my old contacts though & it turns out she´s been messaging my dad, who died 5 years ago. I may have something in my eye. pic.twitter.com/RZ5ZTgGbnk