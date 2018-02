Esta niña llora de alegría al descubrir que sus padres le han regalado una escopeta

En pleno debate sobre el control de las armas en Estados Unidos, un vídeo ha corrido como la pólvora en las redes sociales por este mismo tema. En él se puede ver como una niña de 10 años llora de emoción al descubrir que el regalo de sus padres es, nada más y nada menos, que una escopeta Beretta.

"No puedo respirar, no me lo creo" dice Presley, que así se llama la niña, mientras se da cuenta de que su regalo era lo que ella quería. El vídeo fue publicado en el Facebook oficial de Beretta, la marca italiana a la que pertenece la niña.

Las imágenes fueron publicadas hace casi un año, pero el vídeo no se ha hecho viral hasta ahora por el debate sobre el control de armas generado tras el tiroteo en Florida del pasado 14 de febrero. El vídeo de Presley y su Beretta suma ya 19 millones de reproducciones y más de 43.000 comentarios de usuarios indignados con las imágenes.