La nieve, todo un acontecimiento en Roma

Los romanos celebraron este lunes la llegada de la nieve a la ciudad, que cubrió con un fino manto blanco sus emblemáticos monumentos, por primera vez en seis años.



La nevada, poco habitual en la capital italiana es una consecuencia de la ola de frío siberiano que azota Europa, y que ya ha causado al menos cuatro víctimas mortales.



La 'Bestia del Este', como la llama la prensa inglesa al temporal de frío hará caer las temperaturas a niveles inusuales en varias partes de Europa.



En Roma, que vivió su primera nevada desde febrero de 2012, con hasta cuatro centímetros de nieve en las calles, la alcaldía cerró las escuelas y la compañía de ferrocarriles abrió varias estaciones para albergar a los sin techo.





Roma amanece nevada. Vídeo: Agencia ATLAS | foto: Reuters

Invece di andare in Messico, #Raggi avrebbe fatto meglio a restare a #Roma con i suoi concittadini. Non basta allerta meteo o scuole chiuse per lavarsi la coscienza. Intanto i mezzi pubblici sono bloccati e i cittadini costretti in casa. Raggi, la "siesta" è finita...#nevearoma pic.twitter.com/WHyMGBAjtg