"No te hagas un Paco": la curiosa campaña contra los conductores incívicos

"Hola, mi nombre es Paco. Accidentalmente he golpeado tu coche y alguien me ha visto. Así que finjo apuntar mis datos y dejártelos en el parabrisas. Lo siento, Paco", este el curioso mensaje que ha elegido la Guardia Civil para su nueva campaña en contra de los conductores que demuestran un comportamiento incívico.



El texto en cuestión no es ninguna broma, sino que se trata de la peculiar nota que un conductor dejó en el parabrisas de un coche que había dañado accidentalmente al aparcar, en el año 2016. La Guardia Civil ha decidido emplear el particular mensaje como ejemplo de lo que no hay que hacer, y para ello lo ha publicado en su cuenta de Twitter bajo el lema #NoTeHagasUnPaco.











La campaña no ha tardado en extenderse por lasy ha dado lugar a una oleada de mensajes de usuarios manifestando, o incluso con notas de este tipo.Es por esto que la Guardia Civil ha optado por realizar esteya que lasse hacen cargo de estos accidentes leves y solo suponen una pequeña subida en la prima anual. Sin embargo, en caso de no proporcionar los datos tras el percance, elde la reparación recae sobre el propietario del vehículo afectado.