La camiseta de fútbol más fea de España enamora en Inglaterra

Mariscos Apolo, de la localidad granadina de Loja, nunca pensó que iba a tener una promoción tan importante. Su llamativa publicidad en las camisetas del Loja CD han convertido a estas elásticas en prendas icónicas en Inglaterra. Su diseño es tan impactante, con la foto de unos langostinos en primer plano, que ha causado furor en la exposición organizada en el Museo Nacional de Fútbol de Manchester y que ha recogido algunas de las camisetas más feas del mundo.



La exposición, por la que han pasado antiguos futbolistas famosos y otros en activo, como el español Juan Mata, que milita en el Manchester United, ha contado con una amplia difusión, aunque es la camiseta del Loja CD la que ha obtenido una mayor atención. Es tan impactante que se ha convertido en un icono, multiplicándose los pedidos para comprarla. De hecho, la empresa británica Classic Football Shirts ha hecho un pedido de 1.000 unidades, que se espera que sean más ya que la mayoría ya está comprometida.



El Loja CD lleva esta camiseta desde la pasada temporada, militando en el Grupo IX de Tercera División, situado en una cómoda octava posición que lo sitúa lejos del descenso, pero también descartado de la lucha por el ascenso a Segunda B.







